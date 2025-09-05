به گزارش خبرگزاری مهر، لارنس نورمن، خبرنگار روزنامه وال‌استریت‌ژورنال در پیامی در حساب کاربرای خود در شبکه اجتماعی «ایکس» مدعی شد که هیئتی دیپلماتیک از ایران قرار است امروز به وین سفر کند.

پیش‌تر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در سخنانی مدعی شد که «مذاکرات فعلی با ایران در مورد راه‌های ازسرگیری بازرسی‌ها نمی‌تواند ماه‌ها ادامه یابد. ما امیدواریم که رایزنی‌ها با ایران (برای دستیابی به توافقی برای بازرسی‌ها) به زودی پایان یابد و انتظار داریم این اتفاق بیفتد.»

وی بدون محکوم کردن تجاوز اشغالگران صهیونیست علیه ایران ادعا کرد که «تلاش‌هایی برای برگزاری نشست دیگری با ایران، شاید ظرف چند روز آینده در وین در حال انجام است. آخرین اطلاعات در مورد ذخایر اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالای ایران مربوط به ماه ژوئن، قبل از حمله (تجاوز) اسرائیل است. ما از زمان حمله اسرائیل هیچ اطلاعاتی از ایران در مورد ذخایر اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالا دریافت نکرده‌ایم.»

واشنگتن اول تیر با مشارکت در تجاوز رژیم صهیونیستی علیه ایران، تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در دهم شهریور در گفت‌وگو با صداوسیما درباره بازرسی اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فرایند تعویض سوخت نیروگاه اتمی بوشهر گفت: «همکاری با آژانس یک بحث در حال پیگیری، بر اساس قانون مجلس است. بحث نظارت آژانس بر فرایند تعویض سوخت نیروگاه اتمی بوشهر، در دستور کار بود که با اجازه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این نظارت انجام شد. دو بازرس آمدند و بر این فرایند نظارت کردند و رفتند.»



وی اضافه کرد که «نکته مهم این است که فرایندی که باید طبق قانون اتفاق بیفتد، همچنان در حال مذاکره است. تاکنون ۲ جلسه بین وزارت امور خارجه و آژانس تشکیل شده و جلسه سوم نیز در پیش است. ایراد و اشکالی که ایران به آژانس وارد می‌داند این است که نظام مدیریتی و رهبری آژانس تحت تأثیر نظام سلطه عمل می‌کند و شخص مدیرکل، مشکل اساسی است.»

پیش از این تروئیکای اروپایی در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد، اعلام کرد که مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی ایران را فعال می‌کند تا تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران دوباره برقرار شود. سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه در بیانیه‌ای به شورای امنیت اعلام کردند که «تصمیم گرفته‌اند تا پیش از آنکه توانایی بازگرداندن تحریم‌ها علیه تهران را در اواسط اکتبر از دست بدهد، مکانیسم اسنپ‌بک علیه ایران را فعال کنند.»