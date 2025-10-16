به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بین‌المللی اندیشکده‌ای آستانه ۲۰۲۵ (Astana Think Tank Forum 2025) در جمهوری قزاقستان برگزار شد.

در مراسم افتتاحیه و نخستین پنل این نشست، خطیب‌زاده در کنار یرژان آشیکبایف، معاون اول وزیر امور خارجه قزاقستان و رؤسای برجسته اندیشکده‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از چین و کانادا، به‌عنوان یکی از سخنرانان اصلی به ایراد سخنرانی پرداخت.



معاون وزیر امور خارجه کشورمان بر اهمیت گفت‌وگوهای میان اندیشکده‌های بین‌المللی در شکل‌دهی به فهم مشترک از چالش‌های جهانی و نقش تعاملات فکری در ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد.

وی گفت: ساختار نظام بین‌الملل در حال تغییر بنیادین است و به سطح جدیدی از عدم پیش بینی پذیری رسیده‌است که شرایط خطیری را پیش آورده است. کشوری مانند ایالات متحده در حال اعمال هژمونی علیه دیگر کشورها هست و این را با گفتمان صلح از طریق قدرت، که در واقع اعمال هژمونی از طریق زور عریان است، به اجرا گذاشته است.

خطیب‌زاده افزود: رژیم صهیونیستی به عنوان کارگزار اصلی ایالات متحده در منطقه خاورمیانه نیز بر همین اساس به دنبال صلح نیست بلکه به دنبال ایجاد و حفظ برتری مطلق نسبت به کل منطقه خاورمیانه است؛ در نتیجه این روند، متأسفانه اصول بنیادین ملل متحد و حقوق بین الملل دچار خدشه جدی شده است.

وی ادامه داد: حمله تجاوزکارانه از سوی آمریکا و رژیم اسرائیل و نیز پاکسازی قومیتی و نسل کشی در غزه و حمله به ۸ کشور در خاورمیانه از سوی آن رژیم نمونه‌های بارز از این روند ضد نهادگرایی و قانون ستیزی جاری در سطح نظام بین الملل است.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان اظهار داشت: همه به خاطر دارند که ایالات متحده اتهاماتی نظیر تجدیدنظر طلبی در مورد نظم بین الملل را علیه کشورهایی مانند ایران، روسیه و چین مطرح می‌کرد. این در حالیست که خود ایالات متحده امروز تجدید نظر طلب ترین کشور دنیاست که بر ضد نظم مستقر قیام کرده و با تصمیمات خود نظم و صلح جهانی را در معرض تهدید جدی قرار داده است.