۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۹

خطیب‌زاده: آمریکا نظم و صلح جهانی را در معرض تهدید جدی قرار داده است

سعید خطیب‌زاده معاون وزیر و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه (IPIS) در نشست بین‌المللی اندیشکده‌ای آستانه ۲۰۲۵ که در جمهوری قزاقستان برگزار شد، حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بین‌المللی اندیشکده‌ای آستانه ۲۰۲۵ (Astana Think Tank Forum 2025) در جمهوری قزاقستان برگزار شد.

در مراسم افتتاحیه و نخستین پنل این نشست، خطیب‌زاده در کنار یرژان آشیکبایف، معاون اول وزیر امور خارجه قزاقستان و رؤسای برجسته اندیشکده‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از چین و کانادا، به‌عنوان یکی از سخنرانان اصلی به ایراد سخنرانی پرداخت.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان بر اهمیت گفت‌وگوهای میان اندیشکده‌های بین‌المللی در شکل‌دهی به فهم مشترک از چالش‌های جهانی و نقش تعاملات فکری در ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد.

وی گفت: ساختار نظام بین‌الملل در حال تغییر بنیادین است و به سطح جدیدی از عدم پیش بینی پذیری رسیده‌است که شرایط خطیری را پیش آورده است. کشوری مانند ایالات متحده در حال اعمال هژمونی علیه دیگر کشورها هست و این را با گفتمان صلح از طریق قدرت، که در واقع اعمال هژمونی از طریق زور عریان است، به اجرا گذاشته است.

خطیب‌زاده افزود: رژیم صهیونیستی به عنوان کارگزار اصلی ایالات متحده در منطقه خاورمیانه نیز بر همین اساس به دنبال صلح نیست بلکه به دنبال ایجاد و حفظ برتری مطلق نسبت به کل منطقه خاورمیانه است؛ در نتیجه این روند، متأسفانه اصول بنیادین ملل متحد و حقوق بین الملل دچار خدشه جدی شده است.

وی ادامه داد: حمله تجاوزکارانه از سوی آمریکا و رژیم اسرائیل و نیز پاکسازی قومیتی و نسل کشی در غزه و حمله به ۸ کشور در خاورمیانه از سوی آن رژیم نمونه‌های بارز از این روند ضد نهادگرایی و قانون ستیزی جاری در سطح نظام بین الملل است.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان اظهار داشت: همه به خاطر دارند که ایالات متحده اتهاماتی نظیر تجدیدنظر طلبی در مورد نظم بین الملل را علیه کشورهایی مانند ایران، روسیه و چین مطرح می‌کرد. این در حالیست که خود ایالات متحده امروز تجدید نظر طلب ترین کشور دنیاست که بر ضد نظم مستقر قیام کرده و با تصمیمات خود نظم و صلح جهانی را در معرض تهدید جدی قرار داده است.

