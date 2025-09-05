به گزارش خبرگزاری مهر، امین مولایی عصر جمعه در نشست خبری مسابقات قهرمانی اسکواش قهرمانی ١١ و ١٣ سال کشور در شیراز گفت: این مسابقات از تاریخ ١۵ لغایت ١٧ شهریور ماه در شیراز با حضور ۶۵ بازیکن برگزار میشود این در حالی است که فدراسیون اسکواش میزبانی مسابقات ملی و بین المللی را به استانهایی میدهد که دارای ظرفیتهای ویژه ای برای برگزاری این گونه رویدادها باشند.
وی ادامه داد: شیراز در اردیبهشت ماه توانست میزبان مسابقات بین المللی باشد و طی مردادماه نیز نماینده ای از استان فارس در امر داوری در مسابقات بین المللی چین حاضر بوده است البته شیراز دارای زیرساختهای خوبی است که میتواند میزبان رویدادهای مختلفی باشد و امید است بتوان شرایط برای کسب میزبانیهای بین المللی را فراهم کرد.
رئیس هیأت اسکواش استان فارس خصوص توسعه زیرساختهای این ورزش در فارس افزود: هیأت اسکواش برنامههای توسعهای مختلفی داشته و در تلاش است تا با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان فارس زمینه ساخت و توسعه کورت های ورزش اسکواش را فراهم کند.
حضور هیأت اسکواش فارس در لیگ برتر با ۲ تیم
مولایی گفت: با تلاشهای صورت گرفته قرار است ۲ تیم از استان فارس در لیگ برتر اسکواش حاضر شوند.
رئیس هیأت اسکواش فارس تصریح کرد: مسابقات لیگ برتر اسکواش کشور که از مهر ماه امسال برگزار میشود با همراهی ۲ تیم از استان فارس خواهد بود و هیأت اسکواش فارس قرار است در این مسابقات با ۲ تیم آقایان و بانوان حاضر شود.
