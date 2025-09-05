  1. استانها
  2. فارس
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۵۵

مسابقات اسکواش‌ نوجوان کشور در شیراز برگزار می‌شود

مسابقات اسکواش‌ نوجوان کشور در شیراز برگزار می‌شود

شیراز- رئیس هیات اسکواش استان فارس گفت: مسابقات قهرمانی رده های سنی ۱۱ و ۱۳ سال اسکواش کشور به میزبانی شیراز طی روزهای ۱۵ لغایت ۱۷ شهریورماه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین مولایی عصر جمعه در نشست خبری مسابقات قهرمانی اسکواش قهرمانی ١١ و ١٣ سال کشور در شیراز گفت: این مسابقات از تاریخ ١۵ لغایت ١٧ شهریور ماه در شیراز با حضور ۶۵ بازیکن برگزار می‌شود این در حالی است که فدراسیون اسکواش میزبانی مسابقات ملی و بین المللی را به استان‌هایی می‌دهد که دارای ظرفیت‌های ویژه ای برای برگزاری این گونه رویدادها باشند.

وی ادامه داد: شیراز در اردیبهشت ماه توانست میزبان مسابقات بین المللی باشد و طی مردادماه نیز نماینده ای از استان فارس در امر داوری در مسابقات بین المللی چین حاضر بوده است البته شیراز دارای زیرساخت‌های خوبی است که می‌تواند میزبان رویدادهای مختلفی باشد و امید است بتوان شرایط برای کسب میزبانی‌های بین المللی را فراهم کرد.

رئیس هیأت اسکواش استان فارس خصوص توسعه زیرساخت‌های این ورزش در فارس افزود: هیأت اسکواش برنامه‌های توسعه‌ای مختلفی داشته و در تلاش است تا با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان فارس زمینه ساخت و توسعه کورت های ورزش اسکواش را فراهم کند.

حضور هیأت اسکواش فارس در لیگ برتر با ۲ تیم

مولایی گفت: با تلاش‌های صورت گرفته قرار است ۲ تیم از استان فارس در لیگ برتر اسکواش حاضر شوند.

رئیس هیأت اسکواش فارس تصریح کرد: مسابقات لیگ برتر اسکواش کشور که از مهر ماه امسال برگزار می‌شود با همراهی ۲ تیم از استان فارس خواهد بود و هیأت اسکواش فارس قرار است در این مسابقات با ۲ تیم آقایان و بانوان حاضر شود.

کد خبر 6580564

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها