۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۰۳

توسعه اسکواش در دستور کار اداره ورزش و جوانان فارس

شیراز-معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان فارس گفت: حمایت از هیأت اسکواش در دستور این اداره کل است و می‌توان از این ظرفیت برای توسعه ورزش فارس بهره برداری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن طیبی عصر جمعه در نشست خبری مسابقات قهرمانی اسکواش قهرمانی ١١ و ١٣ سال کشور در شیراز گفت: هیأت اسکواش استان فارس یکی از هیأت‌های ورزشی فعال در استان فارس بوده و شاهد برگزاری اردوها و مسابقات مختلفی توسط این هیات هستیم.

وی ادامه داد: اردوی آمادگی اسکواش بازان نوجوان کشور در شیراز برگزار شده و ١٨ ورزشکار از استان‌های مختلف کشور در این اردو حاضر شده اند.

معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان فارس با تاکید بر اینکه استان فارس از ۱۵ لغایت ۱۷ شهریورماه میزبان مسابقات قهرمانی کشور است، افزود: برگزاری رویدادهای ملی در استان فارس و به همت هیأت اسکواش استان می‌تواند غنای ورزش استان را افزایش داده و عاملی برای توسعه ورزش در استان فارس باشد.

طیبی گفت: برنامه‌های خوبی برای حمایت از هیأت اسکواش در استان فارس داشته و با استفاده از ظرفیت‌های که در استان و شیراز وجود دارد می‌توان از این ظرفیت برای توسعه اسکواش فارس بهره برداری کرد و البته اداره کل ورزش و جوانان در تلاش است تا با حمایت از این هیات ورزشی نقشی در توسعه اسکواش در جامعه داشته باشد.

معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان فارس تصریح کرد: خیلی از ورزش‌ها نظیر اسکواش می‌توانند از ظرفیت‌هایی عمومی نظیر استعداد یابی در مدارس بهره برده تا میزان اثرگذاری این ورزش را در جامعه افزایش دهند.

