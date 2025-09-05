به گزارش خبرنگار مهر، علی نوری عصر جمعه در جمع خبرنگاران از برگزاری رقابتهای تکواندو در دو بخش بانوان و آقایان گلستان خبر داد و گفت: در این دوره از مسابقات، ۱۳ تیم در بخش بانوان و ۱۰ تیم در بخش آقایان از استانهای سیستان و بلوچستان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان و مازندران شرکت کردند.
وی افزود: تیمهای برتر مرحله اول این رقابتها که شامل ۸ تیم برتر در هر بخش است، به مرحله پایانی راه خواهند یافت. در مرحله پایانی، مسابقات به صورت ویژه برگزار خواهد شد و در نهایت تیمهای اول، دوم و سوم منطقه مشخص شدند.
رئیس هیئت تکواندو گلستان در ادامه اظهار کرد: این رقابتها در نهایت تجمیع خواهد شد و تیمهای برتر به فینال مسابقات سراسری کشور راه خواهند یافت.
این رقابتها که هدف آن شناسایی استعدادهای برتر و تقویت رقابتهای منطقهای است، با استقبال خوب تیمهای مختلف همراه بوده و جو رقابتی در بین شرکتکنندگان محسوس است.
