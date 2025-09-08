به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور اسکواش پسران شیراز در رده‌های سنی کمتر از ۱۱ و ۱۳ سال به پایان رسید و نفرات راه یافته به فینال مشخص شدند.

در رده سنی کمتر از ۱۱ سال، پندار ترکزاد (کیش) و ماهان مهاجر (آذربایجان شرقی) و در رده سنی کمتر از ۱۳ سال، مصطفی احراری (خراسان جنوبی) و سامیار صفری (گیلان) با شکست حریفان خود موفق شدند به فینال این مسابقات راه یابند.

این رقابت‌ها با ۶۷ اسکواش باز مطرح از سراسر کشور در دو رده سنی از ۱۵ لغایت ۱۷ شهریور ماه به میزبانی استان فارس در حال برگزاری است.