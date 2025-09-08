  1. استانها
فینالیست‌های اسکواش قهرمانی کشور پسران در شیراز مشخص شد

شیراز-با پایان مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های اسکواش قهرمانی کشور پسران در شیراز، نفرات برتر رده‌های سنی زیر ۱۱ و ۱۳ سال معرفی شدند و به دیدار پایانی راه یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور اسکواش پسران شیراز در رده‌های سنی کمتر از ۱۱ و ۱۳ سال به پایان رسید و نفرات راه یافته به فینال مشخص شدند.

در رده سنی کمتر از ۱۱ سال، پندار ترکزاد (کیش) و ماهان مهاجر (آذربایجان شرقی) و در رده سنی کمتر از ۱۳ سال، مصطفی احراری (خراسان جنوبی) و سامیار صفری (گیلان) با شکست حریفان خود موفق شدند به فینال این مسابقات راه یابند.

این رقابت‌ها با ۶۷ اسکواش باز مطرح از سراسر کشور در دو رده سنی از ۱۵ لغایت ۱۷ شهریور ماه به میزبانی استان فارس در حال برگزاری است.

