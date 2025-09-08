قهرمانان مسابقات قهرمانی اسکواش کشور در شیراز مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، امین مولایی در حاشیه برگزاری فینال مسابقات قهرمانی اسکواش کشور در شیراز گفت: بیش از ۶۷ ورزشکار از استان‌های مختلف کشور در این دوره از مسابقات حاضر بودند که پس از برگزاری پنج دور از رقابت‌های قهرمانی اسکواش کشور در شیراز نفرات برتر این دوره از رقابت‌ها مشخص شدند.

وی ادامه داد: در رده سنی کمتر از ۱۱ سال پندار ترک زاد از هرمزگان به مقام قهرمانی رسید و ماهان مهاجر از تهران نیز در این رده سنی دوم شد و عارف حسینی از خراسان جنوبی و آئین عجم حسنی از گلستان به مقام سوم مشترک رسیدند.

رئیس هیئت اسکواش استان فارس افزود: در رده سنی کمتر از ۱۳ سال سامیار صفری از گیلان به مقام قهرمانی رسید و مصطفی احراری از خراسان جنوبی نیز در این رده سنی دوم شد و محمد طاها نجفی مرغملکی از اصفهان و امیر عطا محجل فرید از آذربایجان شرقی به مقام سوم مشترک رسیدند.