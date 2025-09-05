واکنش رئیس مجلس و نخست وزیر لبنان به طرح انحصار سلاح در دست ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، «نبیه بری» در گفت‌وگو با روزنامه الشرق الاوسط اظهار داشت: فضا مثبت است و به نظر می‌رسد طوفان‌های مسموم رو به پایان است. آنچه در خصوص طرح ارتش رخ داد، تضمینی برای حفظ وحدت و ثبات داخلی است.

از سوی دیگر، نواف سلام نیز به این روزنامه گفت: تصمیمات دولت روشن و غیرقابل تفسیر است. هیچ بازگشتی در موضوع حصر سلاح وجود ندارد و دولت با اتکا به توانایی‌های خود، بر اساس مصوبات جلسه ۵ اوت گذشته، در مسیر اعمال حاکمیت پیش می‌رود.

وی خاطرنشان کرد که این اقدامات «هیچ شرط یا قید تازه‌ای ندارد» و در واقع اجرای آنچه در توافق طایف، سوگند ریاست‌جمهوری و بیانیه وزارتی دولت آمده، محسوب می‌شود.

سلام همچنین به طرح «تام براک» فرستاده آمریکایی اشاره کرد که پس از اصلاحات داخلی در دولت لبنان تصویب شده و گفت: اجرای این طرح نیازمند اقدام متقابل از هر دو طرف است، در حالی‌که اسرائیل تاکنون به تعهدات خود پایبند نبوده است.

از سوی دیگر شبکه روسیا الیوم نیز گزارش داد که سلام در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: در جلسه کابینه از طرح ارتش برای حصر سلاح در تمامی مناطق لبنان استقبال کردیم و مقرر شد اجرای آن در چارچوب تعیین‌شده در نشست ۵ اوت ۲۰۲۵ دنبال شود.

وی افزود که دولت از فرماندهی ارتش خواسته است گزارش ماهانه‌ای درباره میزان پیشرفت اجرای این طرح به هیئت دولت ارائه دهد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که ساعتی پیش هزاران تن از مردم لبنان در اعتراض به این طرح دولت به خیابان‌ها آمده و مخالفت خود را با آن اعلام کردند و خواستار توقف آن شدند.