مفتی جعفری لبنان: مقاومت سپری تاریخی برای کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای شبکه المنار لبنان، «احمد قبلان»، مفتی جعفری لبنان، در بیانیه‌ای خطاب به مسئولان ذیربط تأکید کرد که مقاومت سپر تاریخی لبنان، تضمین‌کننده قدرت و مشروعیت کشور برای آزادسازی خاک خود و شریک حاکمیتی قوی با ارتش است.

قبلان با هشدار درباره اینکه «حذف مقاومت تنها به سود اسرائیل خواهد بود»، تأکید کرد: بازی سیاسی زمانی که به خودکشی حاکمیتی تبدیل شود، دیگر قابل قبول نخواهد بود.

وی همچنین هشدار داد که هرگونه اشتباهی در موضوع مقاومت، لبنان را در قلب ویرانی قرار می‌دهد.

قبلان تأکید کرد که حاکمیت لبنان، زمینی برای فروش نیست، مجوز ملی که به دولت داده شده، تنها زمانی دارای مشروعیت است که در راستای منافع ملی و حاکمیتی باشد و دولت در صورتی که حاکمیت و منشور ملی را زیر پا بگذارد، مشروعیت خود را از دست می‌دهد.

مفتی اعظم جعفری نسبت به هرگونه ماجراجویی سیاسی در سرنوشت لبنان هشدار داد و گفت: زیر بار هیچ گونه خودکشی سیاسی یا حاکمیتی نخواهیم کرد.

وی ادامه داد: ارتش و مقاومت یک نیروی ملی واحد هستند و هر تلاش برای تفرقه بین آنها، تنها در راستای منافع صهیونیستی خواهد بود.

قبلان تأکید کرد: ارتش لبنان تنها در جایگاه ملی و در چارچوب شراکت حاکمیتی خود عمل خواهد کرد و هرگز در تله صهیونیست‌ها گرفتار نخواهد شد.

قبلان سخنان خود را با اشاره به وضعیت واقعی لبنان و توانمندی‌های آن به پایان رساند و گفت: معادله «نه ارتش بدون مقاومت و نه مقاومت بدون ارتش» تعیین‌کننده است و هیچ منفعتی برای لبنان فراتر از شراکت ارتش و مقاومت وجود ندارد و منافع کشور ما فراتر از جلسات اداری و طرح‌های توافقی است.