نماینده پارلمان لبنان: هیچ کس نمی تواند حزب الله را خلع سلاح کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، «علی عمار» نماینده حزبالله در پارلمان لبنان در واکنش به تصمیم دولت برای محدود کردن سلاح به دست ارتش، تصریح کرد: سلاح حزبالله را جز خداوند از ما نخواهد گرفت.
وی در واقع با این سخنان، بر مخالفت قاطع حزبالله با هرگونه تلاش برای خلع سلاح آن تأکید کرد.
حضور ارتش در حومه جنوبی بیروت
در تحولی دیگر این شبکه خبری گزارش داد که ارتش لبنان در ورودیهای حومه جنوبی بیروت، که بهعنوان پایگاه اصلی حزبالله شناخته میشود، مستقر شده است. این اقدام در پی تصمیم دولت برای کنترل سلاح در کشور صورت میگیرد.
اعتراضات خیابانی
همزمان، هواداران حزبالله و جنبش امل با برگزاری تظاهرات در بیروت، مخالفت خود را با تصمیم دولت برای انحصار سلاح در دست نیروهای مسلح رسمی ابراز داشتند.
