به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لبنانی الاخبار در تشریح نتایج یک نظرسنجی انجام شده توسط «مرکز بینالمللی داده ها» اعلام کرد که بیشتر مردم لبنان از تحویل سلاح حزبالله حمایت نمیکنند، آن هم در شرایطی که هیچ تضمینی برای پایبندی دشمن صهیونیستی به عقبنشینی از نقاط اشغالی و توقف تجاوزها به لبنان وجود ندارد.
این نظرسنجی که بین ۲۱ تا ۲۶ اوت گذشته انجام شد، شامل ۱۰۰۰ لبنانی بود که در مناطق مختلف توزیع شده بودند و بر شکاف در مواضع لبنانیها در مورد تحویل سلاح حزبالله تأکید کرد. ۵۸.۲% از پاسخدهندگان این اقدام را رد کرده و گفتند تنها در سایه تضمینهای رژیم صهیونیستی در مورد عقبنشینی از اراضی اشغالی توقف تجاوزها، این امکان را میپذیرند. در مقابل، ۳۴.۲% از تحویل سلاح حزب الله حمایت کردند، و ۷.۶% نیز از ابراز نظر خودداری کردند.
بالاترین درصد مخالفت با تحویل بدون تضمین سلاح در میان پاسخدهندگان شیعه با رقم (۹۶.۳%) ثبت شد. این نسبت در میان دروزی ها ۵۹.۳% و در میان مارونیها ۴۴.۵% بود.
در این زمینه، (۶۳.۲%) درصد از پاسخدهندگان اعلام کردند که معتقد نیستند که پایبندی حزب الله به تحویل سلاح خود در مهلت تعیین شده توسط دولت منجر به عقبنشینی و توقف نقضها خواهد شد. در مقابل، ۲۶.۴% از آنها معتقد بودند که تحویل سلاح ممکن است در این زمینه کمک کند. ۱۰.۴% از پاسخ دادن به این سوال خودداری کردند.
۸۱.۴% از پاسخدهندگان در مورد اینکه آیا حزب الله سلاح خود را بدون تضمینهای واقعی تحویل خواهد داد، معتقد بودند که حزب الله این کار را نخواهد کرد، مگر اینکه ابتدا تضمینهایی دریافت کند. در مقابل، تنها ۶.۶% پاسخ دادند که مقاومت ممکن است با تحویل سلاح خود بدون تضمین موافقت کند و ۱۲% عدم پاسخ را انتخاب کردند.
این نظرسنجی شکاف واضحی را در مورد احتمال روی آوردن ارتش لبنان به مقابله با حزب در صورت امتناع از تحویل سلاح خود در مهلت تعیین شده توسط دولت نشان داد. ۵۴.۴% از پاسخدهندگان معتقد بودند که ارتش با حزب الله درگیر نخواهد شد. در مقابل ۳۶.۶% معتقد بودند که ارتش ممکن است از زور برای جمعآوری سلاح استفاده کند و ۹% موضع روشنی نداشتند.
در مورد نگرانیها از شکاف در نهاد نظامی نیز، ۵۳% از پاسخدهندگان از این بیم داشتند که درگیری بین ارتش و حزب منجر به شکاف در ارتش شود. در مقابل، ۴۰% به حفظ وحدت ارتش در چنین سناریویی اطمینان داشتند و ۷% از پاسخ دادن خودداری کردند.
