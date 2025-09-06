به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری صبح شنبه در نشست شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت با اشاره به ضرورت بهرهوری در تمامی شئونات خراسان رضوی اظهار کرد: درباره خانه ملک باید استفاده حداکثری صورت گیرد. تجهیز یک فضای مناسب برای برخی گفتگوهای خاص در فضای تاریخی اقدامی ارزشمند است.
استاندار خراسان رضوی این فضا باید شبانهروزی باشد؛ بهویژه آنکه در مرکز شهر قرار دارد و میتواند نشاطآفرین باشد. او افزود: خانههای تاریخی مشهد اگر ترمیم نشوند از بین خواهند رفت.
وی گفت: اگر لازم است، میتوانیم شهرستانها را مکلف کنیم که یکی از خانههای تاریخی را تملک کنند. همچنین شرکتهای بزرگ میتوانند این خانهها را خریداری کرده، مرمت کنند و به دفتر کار خود تبدیل نمایند. این خانهها باید احیا شوند.
مظفری با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف موضوعات معطلمانده در خراسان رضوی اظهار کرد: موضوعات بلاتکلیف را باید لیست کنیم و حل کنیم؛ سرمایههای عظیمی در استان فریز شده است و بخشی از آن مربوط به پروژههای بزرگ است. اگر این مسائل حل نشود، صحبت از جذب سرمایهگذار معنایی ندارد.
استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: نباید تا پایان سال موضوع بلاتکلیف داشته باشیم.
وی به موضوع مدیریت منابع آبی اشاره کرد و گفت: همایش آب به زودی برگزار خواهد شد و لازم است سندی جامع زیربنای این همایش باشد. باید تصمیم واحد و نقشه مشخصی از استان برای حوزههای مختلف از جمله آب تهیه شود تا سیاستگذاریها بر اساس آن پیش برود.
