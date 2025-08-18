به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری عصر دوشنبه در جلسه ستاد خدمات سفر استان که با حضور وزیر کشور برگزار شد، با اشاره به اهمیت میزبانی از زائران بارگاه منور رضوی، بر لزوم توجه ویژه به زیرساخت‌های حیاتی استان تأکید و اظهار کرد: در میزبانی از زائران امام رضا (ع) هیچ نگرانی وجود ندارد، زیرا مردم استان همراهی بسیار خوبی دارند. افتخار ما این است که همچون اجدادمان میزبان زائران امام رضا (ع) باشیم و همه ارکان استان برای این مهم بسیج شده‌اند.

وی افزود: در حوزه ملی نیز انتظار ما نگاه عادلانه به زیرساخت‌هاست. آزادراه، قطار سریع‌السیر و ناوگان هوایی و ریلی تنها برای مردم مشهد نیست بلکه برای میلیون‌ها زائری است که از سراسر کشور به مشهد سفر می‌کنند. بنابراین منطقی است که آغاز این پروژه‌ها از مشهد باشد. متأسفانه در برخی طرح‌ها شاهد بی‌توجهی به این موضوع بوده‌ایم که موجب نارضایتی است.

استاندار خراسان رضوی مسئله آب را مهم‌تر از همه زیرساخت‌ها دانست و گفت: نگرانی جدی ما برای آینده شهر مشهد، تأمین آب است. اگر آب نباشد حیات و آبادانی استان دچار مشکل خواهد شد. به همین دلیل این موضوع باید در سطح ملی و به‌عنوان اولویت اصلی پیگیری شود. ما در استان اقدامات متعدد و رایزنی‌های گسترده‌ای انجام داده‌ایم اما حجم کار از توان ما خارج است و نیازمند کمک ویژه دولت هستیم.

مظفری همچنین با اشاره به جایگاه خراسان در دیپلماسی اقتصادی تصریح کرد: با ظرفیت‌های مرزی که استان با کشورهای آسیای میانه و شرق دارد، می‌توانیم نقش مؤثری در اقتصاد ملی ایفا کنیم. تاکنون مذاکرات و قراردادهای متعددی با کشورهای همسایه انجام شده است. با این حال اگر به زیرساخت‌های ترانزیتی توجه نشود، این مزیت بزرگ را از دست خواهیم داد. شرق کشور می‌تواند ناجی توسعه ملی باشد و این موضوع نیازمند توجه و تصمیم ملی است.

وی افزود: در استان خراسان رضوی بزرگترین نمایندگی وزارت امور خارجه کشور مستقر است و هشت کنسولگری فعال داریم که نشان‌دهنده ظرفیت ویژه استان در ارتباطات بین‌المللی است. اگر به این ظرفیت‌ها توجه بیشتری شود، خراسان می‌تواند علاوه بر حل مسائل داخلی، باری از دوش کشور نیز بردارد.

استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به اهمیت ارتقای خدمات سفر گفت: اگر سال گذشته خدماتی به زائران ارائه می‌شد، امسال باید کیفیت این خدمات ارتقا یابد. تجربه سال‌های گذشته ما را در این مسیر توانمندتر کرده و این ارتقا قطعاً محقق خواهد شد.

وی در پایان از همراهی دستگاه‌های مختلف در مدیریت بازگشت مهاجران افغانستانی قدردانی کرد و اظهار داشت: خراسان رضوی بار اصلی این موضوع را بر دوش کشید و با همکاری همه دستگاه‌ها شرایط مطلوبی برای اتباع فراهم شد. پیشنهاد ما این است که با واگذاری اختیارات بیشتر، خراسان به‌عنوان الگوی مدیریت اتباع در کشور مطرح شود.