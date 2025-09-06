وحدت اسلامی تنها راه مقابله با چالش های امروز جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی قریشی پیش از ظهر شنبه در همایش عالم تمدن ساز اظهار کرد: وحدت اسلامی و بازگشت به آموزه‌های پیامبر اعظم (ص) تنها راه مقابله با چالش‌های امروز جهان اسلام است و هفته وحدت بهترین فرصت برای تبیین این پیام بزرگ است.

وی اشاره به شرایط تاریک و جاهلانه پیش از اسلام نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی گفت: بعثت پیامبر اکرم (ص) در جامعه‌ای غرق در خرافات و خشونت، نوری از امید و هدایت برای بشریت بود.

امام جمعه ارومیه گفت: پیامبر گرامی اسلام در محیطی مبعوث شدند که جامعه آن زمان در تاریکی و جهل غوطه‌ور بود و هیچ امیدی برای یافتن صراط مستقیم وجود نداشت.

وی با بیان نمونه‌هایی از انحرافات جامعه جاهلی افزود: مردم آن عصر بت‌ها را می‌پرستیدند، برای آنها قربانی می‌کردند و حتی در دوره‌ای از خرما بتی می‌ساختند و پرستش می‌کردند؛ اما هنگامی که گرسنه می‌شدند، همان بت را می‌خوردند. این نشان‌دهنده اوج جهل و انحطاط فکری مردمانی بود که اسیر خرافات بودند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: این قوم نه تنها دختران خود را زنده به گور می‌کردند، بلکه حتی پسرانشان را نیز از ترس فقر می‌کشتند. در چنین جامعه‌ای که جاهلیت حاکم بود و بی‌رحمی و خشونت در بالاترین سطح خود جریان داشت، پیامبر اکرم (ص) مأمور هدایت و نجات بشر شدند.

وی ادامه داد: مردم آن دوران از نظر اختلافات قبیله‌ای و جنگ‌های بی‌پایان، نمونه‌ای عجیب بودند؛ به گونه‌ای که برای مسائل کوچک شمشیر می‌کشیدند و سال‌ها خون‌ریزی و نزاع میانشان ادامه داشت و حضرت امیرالمؤمنین (ع) در نهج‌البلاغه بارها این وضعیت را به تصویر کشیده و از عمق فساد و تفرقه در آن زمان سخن گفته‌اند.

امام جمعه ارومیه بیان کرد: هوای نفس، مردم را به تباهی کشانده بود و جهل چنان سایه گسترده بود که انسان‌ها بدون عقل و اندیشه، حیران و سرگردان می‌زیستند. پیامبر اکرم (ص) در چنین فضایی آمدند و هرچه در توان داشتند برای هدایت و نجات مردم به کار بستند؛ تا جایی که خود آن حضرت فرمودند: هیچ پیامبری همانند من آزار و اذیت ندید.

وی افزود: پس از قرآن کریم، بزرگ‌ترین معجزه پیامبر اسلام (ص) این بود که همین قوم عرب جاهل را به قله عزت و معرفت رساند و مردمی که در جهل غوطه‌ور بودند را چنان تربیت کرد که به اوج ایثار و ازخودگذشتگی رسیدند. آنان از مردمانی پراکنده و متفرق به امتی متحد و مقتدر تبدیل شدند.

حجت الاسلام قریشی در ادامه تأکید کرد: امروز نیز وظیفه ماست که پیامبر اکرم (ص) را در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی الگوی خود قرار دهیم. اگر مسلمانان به سیره ایشان عمل کنند، می‌توانند جامعه‌ای پیشرفته، با عزت و سرشار از معنویت بسازند.