وحدت و همدلی رمز اقتدار امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمد عبادیزاده پیش از ظهر شنبه در آئین گرامیداشت هفته وحدت استان هرمزگان که در سالن اجتماعات حوزه علمیه بانوان برگزار شد، با بیان اینکه امروز پرچم وحدت امت اسلامی در دست عالمان و فرهیختگان است، اظهار کرد: اثرگذاری عالمان بر تحولات اجتماعی میتواند گرهگشای بسیاری از مشکلات باشد و بیتوجهی به وحدت اجتماعی آسیبهای جدی بر امت اسلامی وارد میکند.
وی با اشاره به سوءاستفاده دشمن از اختلافات مذهبی و تاریخی تصریح کرد: کنکاش در نزاعها و جنگهای گذشته با اغراض سو میتواند مخل وحدت و همدلی باشد. امروز دشمنان با موجسواری بر اختلافات و بهرهگیری از رسانههای امپراتوری خود، قومیت، مذهب و جغرافیا را دستاویز قرار دادهاند تا افکار عمومی را به سمت مقاصد خود سوق دهند.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان، جهل دینی و کمبود آگاهی عمومی از اسلام، قرآن و سنت نبوی را یکی از ریشههای تفرقه دانست و افزود: اگر مردم با درک صحیح از تعالیم اسلام، حقیقت و روح اسلام را دریابند، درخواهند یافت که روح اسلام در اقتدار و همدلی امت اسلامی است.
آیتالله عبادیزاده دخالتهای خارجی را از دیگر عوامل مهم تفرقه عنوان کرد و گفت: قدرتهای بیگانه همواره در پی رخنه در صفوف امت اسلامیاند و متأسفانه برخی دولتها بهجای اعتماد به خدا و امت اسلامی، به دشمنان پناه میبرند. اعتماد به پیمانهایی چون پیمان ابراهیم برای رفع مشکلات امنیتی، در واقع تکیه بر دشمنانی است که لحظهای از فکر نابودی اسلام غافل نیستند.
وی با اشاره به ضعف اقتصادی جوامع اسلامی اظهار داشت: فقر و مشکلات معیشتی میتواند زمینهساز تفرقه باشد. این موضوع زمانی خطرناکتر میشود که رسانههای معاند با هدایت افکار عمومی، انسجام امت اسلامی و حتی وحدت ملی ما را هدف بگیرند.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان همچنین سکوت برخی دولتهای اسلامی در برابر جنایات صهیونیستها در غزه را تأسفبار توصیف کرد و افزود: امروز صدای اعتراض علیه جنایات غزه از اروپا، آمریکا و حتی برخی خاخامهای یهود شنیده میشود، اما در برخی کشورهای اسلامی سکوتی سنگین حاکم است و این نشانه ضعف همبستگی امت اسلامی است.
وی گروههای تندرو و متعصب را از بزرگترین آفات وحدت دانست و تصریح کرد: تندروها و متعصبین چه در میان شیعه و چه در میان اهل سنت وجود دارند. رهبر معظم انقلاب با تعابیری چون اسلام آمریکایی و اسلام انگلیسی، نسبت به خطر جریانهای افراطی هشدار دادهاند. این جریانها، چه در جوامع اهل سنت و چه در جوامع شیعه، ابزار دشمن برای ایجاد تفرقهاند.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان در پایان با بیان اینکه تفاوتهای قومی و نژادی نیز گاه زمینهساز تفرقه میشود، گفت: عقلای امت باید مراقب باشند این تفاوتها جایگزین روح برادری اسلامی نشود. ما باید همدیگر را بشناسیم، به هم اعتماد کنیم و ظرفیتهای وحدت را بازشناسی نمائیم، چراکه وحدت و همدلی رمز اقتدار امت اسلامی است.
