حامد پریزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سومین جشنواره ملی «اقوام ایران‌زمین» از روز گذشته با شروع هفته وحدت در شهرستان فارسان آغاز به کار کرد.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره به مدت هفت روز برگزار می‌شود تصریح کرد: شروع به کار جشنواره در سه بخش نمایشگاه، برنامه‌های شبانه و همایش‌ها است.

فرماندار شهرستان فارسان افزود: علاقمندان به حضور در این جشنواره می‌توانند از ساعت ۱۶ در محل جشنواره حضور یابند، برنامه‌های شبانه نیز از ساعت ۱۹:۳۰ تا ساعت ۲۲:۰۰ هر شب در پارک قلمستان اجرا می‌شوند.

پریزاد با بیان اینکه در این جشنواره از خوزستان، گیلان، کردستان، ایلام و… حضور یافته‌اند یادآور شد: یکی از اهداف برگزاری این جشنواره با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری، وحدت اقوام و عشایر کشور است.