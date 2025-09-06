افزایش رطوبت و شرجی هوا در استان بوشهر

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، امروز وضعیت جوی نسبتاً آرامی بر استان حاکم است و از روز یکشنبه بعد از ظهر سواحل جنوبی و فراساحل شمالی و مرکزی متلاطم پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: از روز سه شنبه با جنوبی شدن جهت وزش باد افزایش رطوبت و شرجی هوا مورد انتظار است.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف، گاهی کمی ابری همراه با غبار محلی، در برخی ساعات فزش باد، فردا در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: جهت وزش باد غالباً شمال غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، در مناطق جنوبی تا پیش از غروب امروز ۱۲ تا ۴۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر، امروز تا ابتدای شب در سواحل جنوبی بتدریج ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتی مترخواهد بود.