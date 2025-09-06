سامانه «دیوار قرآنی» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در اقدامی نوآورانه برای تقویت و گسترش فعالیتهای قرآنی، «سامانه دیوار قرآنی» به عنوان اولین پلتفرم تخصصی در این حوزه، رونمایی شد. این سامانه با هدف ایجاد پیوندی مستقیم و شفاف بین خیرین، نیکوکاران و فعالان عرصه قرآن کریم راهاندازی شده است.
دیوار قرآنی بستری را فراهم کرده تا نیازهای مالی و حمایتی مؤسسات، تشکلها و افراد فعال در زمینه قرآن از قاریان و حافظان تا مدرسان و برگزارکنندگان برنامههای قرآنی به صورت شفاف و مستقیم در معرض دید عموم مردم و علاقهمندان به مشارکت قرار گیرد.
از جمله ویژگیهای بارز این سامانه میتوان به «اعتبارسنجی و اعطای نشان سبز» به فعالان تأییدشده اشاره کرد که باعث میشود خیرین با اطمینان خاطر کامل و بدون دغدغه از صحت نیازهای اعلام شده، در امر مقدس حمایت از قرآن و عوامل آن مشارکت کنند.
«دیوار قرآنی یک فرصت است؛ فرصتی برای همه ما تا به سادگی، با اطمینان و به صورت گسترده در خدمت به قرآن کریم و تقویت ستونهای معنوی جامعه سهیم باشیم. هر کمک هرچند کوچک، چراغی است که مسیر گسترش فرهنگ ناب قرآنی را روشنتر میکند. علاقهمندان برای مشاهده نیازها و مشارکت در این حرکت معنوی میتوانند به نشانی اینترنتی https://etratesamet.ir/needs مراجعه کنند.
