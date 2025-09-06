وحدت و انس با قرآن کلید حل مشکلات جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید رضا جلالی در جلسه شورای هماهنگی گسترش فعالیت‌های قرآنی شهرستان صومعه سرا که به منظور بررسی مسائل دینی و فرهنگی و ترویج انس جوانان با قرآن برگزار شد، ضمن تبریک میلاد حضرت امام جعفر صادق (ع) و گرامیداشت هفته وحدت، اظهار کرد: عملی کردن توصیه‌های قرآنی درباره وحدت و پرهیز از اختلاف حائز اهمیت است.

وی با اشاره به مشکلات جهان اسلام به ویژه ظلم‌ها و جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه و فلسطین افزود: متأسفانه عدم وحدت و اختلاف میان ملت‌ها و دولت‌های اسلامی باعث شده است تا دشمنان اسلام به راحتی به جنایات خود ادامه دهند. اگر کشورهای اسلامی به توصیه‌های قرآن و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب لبیک می‌گفتند، امروز شاهد این وضعیت اسفبار نبودیم.

امام‌جمعه صومعه‌سرا همچنین به اهمیت تلاوت قرآن در زندگی خانوادگی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: قرآن کریم باید نورانیت و آرامش را به خانه‌های ما بیاورد، اما متأسفانه امروز بیش‌تر به عنوان ابزار نمادین در مراسم‌ها و مجالس به کار می‌رود و تلاوت آن محدود به سر مزارها و مناسبت‌ها شده است.

وی با انتقاد از این رویکرد افزود: قرآن باید در تمام لحظات زندگی مردم جاری باشد و مردم به ویژه جوانان با انس واقعی با قرآن زندگی کنند تا بسیاری از مشکلات فرهنگی و اجتماعی جامعه ما از جمله رعایت حجاب و حضور فعال در عرصه‌های دینی و انقلابی به شکل خودجوش برطرف شود.

جلالی در ادامه ضمن تقدیر از برنامه‌های فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی، از مدیران و مسئولان خواست که به شکل جدی‌تر از طرح‌های قرآنی حمایت کنند و افزود: برای موفقیت این برنامه‌ها لازم است همکاری کامل دستگاه‌هایی مانند سپاه پاسداران، آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه فراهم شود.

امام‌جمعه صومعه‌سرا به ضرورت تشویق حافظان و قاریان قرآن نیز اشاره و تصریح کرد: این افراد نخبگان دینی جامعه ما هستند و باید با برنامه‌های تشویقی مانند اعزام به سفرهای زیارتی، اردوهای آموزشی و حمایت‌های مستمر، در مسیر تربیت نسلی مؤمن و متعهد گام برداریم.

وی افزود: امیدوارم با اهتمام ویژه مسئولان فرهنگی و دینی شهرستان و استان، تعداد حافظان و قاریان قرآن به شکل چشمگیری افزایش یابد و این مهم به عنوان یک سرمایه بزرگ برای آینده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حفظ شود.

جلالی در پایان بر لزوم اقدام جدی مسئولان اجرایی در پشتیبانی از برنامه‌های فرهنگی تأکید کرد و گفت: اگر دغدغه دینی و انقلابی در مدیران وجود داشته باشد و برنامه‌ها به صورت هدفمند و مستمر دنبال شود، قطعاً بسیاری از مشکلات فرهنگی و اجتماعی جامعه حل خواهد شد.