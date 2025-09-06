سلیمی خبر بررسی طرح خروج از NPT در نشست فردای مجلس را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سلیمی در گفتگویی، با اشاره به خبری که به نقل از وی در خصوص طرح سه فوریتی مجلس برای مقابله با مکانیسم ماشه و خروج ازNPT منتشر شده است، گفت: در این گفت‎‌وگو تاکید داشته‌ام که مجلس منتظر گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در رابطه با مقابله با مکانیسم ماشه است و هنوز جمع بندی کمیسیون به صحن ارائه نشده است.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حال جمع بندی طرحی در این زمینه هستند اما هنوز گزارش نهایی خود ارائه نکرده‌اند.

وی بیان کرد: به خبرگاران توصیه می‌کنم در انتقال مسائل مرتبط با منافع ملی که هنوز نهایی نشده دقت بیشتری داشته و عین مطلب را نقل کنند.

به نقل از علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خبری مبنی بر احتمال بررسی سه فوریتی طرح خروج از NPT در صحن علنی روز یکشنبه ۱۶ شهریور منتشر شده بود که این نماینده مجلس اظهارات نقل شده را تکذیب کرد.