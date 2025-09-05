امام جمعه ایلام:مکانیسم ماشه غیرقانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام الله نور کریمی‌تبار در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ایلام اظهار کرد: پیامبر (ص) جامعه را بر پایه مهر و محبت و همدلی بنا نهاد و امروز نیز وظیفه داریم برای حفظ وحدت اسلامی به یکدیگر مهر بورزیم.

وی وحدت مسلمانان را تنها راه مقابله با ظلم آمریکا و اسرائیل دانست و تأکید کرد: اگر مسلمانان یکپارچه بودند، دشمنان جرأت این همه جنایت در غزه را نداشتند.

امام جمعه ایلام با اشاره به مشکلات اقتصادی گفت: مردم پای انقلاب ایستاده‌اند اما تورم و گرانی آنها را آزار می‌دهد و بهترین حمایت دولت از مردم، کنترل تورم است.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به تحرکات سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه اظهار داشت: این اقدام غیرقانونی است؛ برجام اعتباری ندارد و مشکل اصلی آمریکا نه با دانش هسته‌ای، بلکه با «ایران قوی» است. خروج از NPT بهترین راهکار برای مقابله با این بازی روانی است.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار با تاکید بر اینکه بازگشت تحریم‌های شورای امنیت تأثیر جدی بر کشور نخواهد داشت، گفت: کشور سال‌هاست با تحریم‌های سنگین‌تری از سوی آمریکا و اروپا مواجهه است، این تحریم‌ها در عمل خاصیت خود را از دست داده‌اند، حتی با وجود محدودیت‌ها، توانسته‌ایم نفت بفروشیم.

وی با بیان این‌که دنیای امروز، دنیای زور است و ما باید از حقوق خود دفاع کنیم ادامه داد: شرایط جهانی به نفع جمهوری اسلامی و ملت ایران پیش می‌رود، سفر اخیر رئیس‌جمهور به چین و حضور در اجلاس شانگهای برکات زیادی از جمله اعلام نظر تمام اعضای این سازمان مبنی بر غیرقانونی بودن فعال‌کردن مکانیزم ماشه علیه جمهوری اسلامی داشت.

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام با اشاره به ناتوانی سازمان ملل و شورای امنیت در جلوگیری از جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: در حالی که در غزه نسل‌کشی و محاصره غذایی و دارویی جریان دارد، این نهادهای بین‌المللی جز اظهار تأسف کار دیگری نمی‌کنند، پس چرا باید در برابر چنین سازمان بی‌خاصیتی تسلیم شده و تن به خواسته‌های نابحق، زوگویانه و خلاف همه تعهدات بین المللی داد؟

وی افزود: قدرت اصلی اجرای خواسته‌های سازمان ملل در اختیار آمریکاست، اما دیدیم که همین قدرت پوشالی در برابر مجاهدان یمنی سر تسلیم فرود آورد و از آنها خواست به ناوهایش حمله نکند.