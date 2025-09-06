به گزارش خبرنگار مهر، احسان بیرانوند شامگاه شنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: یکی از چالشهای اصلی پرورش ماهی قزلآلا گرمشدن آب از خردادماه تا پایان تابستان است.
وی عنوان کرد: این پدیده موجب افزایش عرضه ماهی در بازار و کاهش تقاضا میشود که در نهایت کاهش قیمت و ضرر اقتصادی پرورشدهندگان را در پی دارد.
مدیر اتحادیه آبزی پروران لرستان، افزایش صادرات را یکی از راههای کلیدی برونرفت از این مشکل دانست و اظهار کرد: بهمنظور دستیابی به استانداردهای جهانی و توسعه بازارهای هدف برای ماهیان پرورشی، این اتحادیه با همکاری اتحادیههای ملی بخشهای سردابی و گرمابی و شرکتهای ممیزی دامپزشکی، اقدام به طراحی نظامنامه رتبهبندی مزارع و صدور کد IR خواهد کرد.
بیرانوند با اشاره به آمادهسازی دستورالعملهای لازم در این زمینه، تصریح کرد: نظامنامه رتبهبندی مزارع تدوین و دستورالعملهای اجرایی آن آماده شده است و بهزودی فراخوان عمومی برای آغاز فرایند رتبهبندی و صدور کد IR اعلام خواهد شد.
