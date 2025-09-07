تولید سالانه ۱۰۰۰ تن خاویار با تکمیل مجتمع «رنگین بان» پلدختر

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش میر امروز یکشنبه در دیدار با فرماندار پلدختر با اشاره به احداث پروژه پرورش ماهیان خاویاری در منطقه «رنگین بان» به‌عنوان دومین پروژه بزرگ پس از پروژه پرورش ماهیان خاویاری «چم گز»، اظهار کرد: این پروژه در حال حاضر مراحل احداث را طی می‌کند.

وی گفت: پیمانکار این پروژه برتی تکمیل استخر ذخیره آب و سایر بخش‌های باقی‌مانده، حداکثر تا پایان این هفته کار را آغاز خواهد کرد.

مدیر امور پشتیبانی اداره کل شیلات لرستان با اشاره به وضعیت پیشرفت پروژه، افزود: این پروژه در حال حاضر ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تاکنون حدود چهار میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.

میر، افزود: امسال هم سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به پروژه اختصاص‌یافته است.

وی عنوان کرد: با تکمیل و بهره‌برداری از این مزرعه پرورش ماهی، ظرفیت تولید سالانه هزار تن محصولات آبزیان محقق شده و برای ۱۰۰ نفر اشتغال‌زایی مستقیم خواهد شد.