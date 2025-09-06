به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، این رویداد روز پنجشنبه ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۴ در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد.

در مراسم افتتاحیه، رضا شروین بدو معاون درمان دانشگاه، علی گنجعلی‌خان حاکمی، مدیر تعالی بالینی و امور بیمارستان‌ها، جمعی از رؤسا و مدیران بیمارستان‌های مرکز طبی کودکان، مجتمع بیمارستانی یاس، بیمارستان فارابی، کودکان حکیم و مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) به همراه سیده فاطمه حسینی، کارشناس مسئول گردشگری سلامت معاونت درمان، کارشناسان IPD و مدیران حوزه گردشگری سلامت حضور داشتند.

اهدای این تندیس بیانگر نقش دانشگاه علوم پزشکی تهران در توسعه و ارتقای خدمات حوزه گردشگری سلامت و معرفی ظرفیت‌های درمانی کشور در سطح بین‌المللی است.

همچنین در حاشیه این همایش، بازدید شرکت‌های گردشگری سلامت و مراکز درمانی کشورهای مختلف با هدف معرفی توانمندی‌های دانشگاه، ایجاد هم‌افزایی‌های بین‌المللی، تبادل تجارب، آشنایی با آخرین دستاوردها و فناوری‌ها و توسعه همکاری‌ها در حوزه گردشگری درمانی انجام شد.