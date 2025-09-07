حریق در بیمارستان لقمان حکیم؛ حادثه مصدومی نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اورژانس تهران، در ساعت ٢٠:١۵ تاریخ ١۴٠۴/٠۶/١۶ طی تماس با مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران حادثه حریق در بخشی از بیمارستان لقمان حکیم گزارش شد.

بلافاصله یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی عملیات اورژانس استان تهران به محل حادثه اعزام شدند.

خوشبختانه این حادثه مصدومی در پی نداشت و حال بیماران مساعد گزارش شده است. بیماران بخش مذکور نیز برای ایمنی بیشتر به سایر بخش‌ها منتقل شدند.

کارشناسان و ناوگان عملیاتی اورژانس استان تهران تا پایان عملیات در محل حادثه مستقر و آماده ارائه خدمات هستند.