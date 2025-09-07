  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۴۷

حریق در بیمارستان لقمان حکیم؛ حادثه مصدومی نداشت

رئیس سازمان اورژانس استان تهران از حریق در بیمارستان لقمان حکیم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اورژانس تهران، در ساعت ٢٠:١۵ تاریخ ١۴٠۴/٠۶/١۶ طی تماس با مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران حادثه حریق در بخشی از بیمارستان لقمان حکیم گزارش شد.

بلافاصله یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی عملیات اورژانس استان تهران به محل حادثه اعزام شدند.

خوشبختانه این حادثه مصدومی در پی نداشت و حال بیماران مساعد گزارش شده است. بیماران بخش مذکور نیز برای ایمنی بیشتر به سایر بخش‌ها منتقل شدند.

کارشناسان و ناوگان عملیاتی اورژانس استان تهران تا پایان عملیات در محل حادثه مستقر و آماده ارائه خدمات هستند.

