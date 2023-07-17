دفاتر خدمات مسافرتی باید مسئولیت گردشگری سلامت را بر عهده بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغامی در دومین نمایشگاه و همایش بیمارستان‌ها و مراکز درمانی که امروز در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، گفت: من باید تشکر ویژه ای از کادر پزشکی کنم چون آنها در دوران کرونا خوش درخشیدند به واقع پزشکان در این دوران جوهره خود را نشان دادند.

وی گفت: من چندی پیش به قلعه صباح در استان قزوین رفتم این موضوع را برای میهمانان خارجی این همایش می گویم. حسن صباح در حوزه نبوغ نظامی معروف است هیچ کدام از سلاطین نتوانستند قلعه او را فتح کنند او یک پزشک و داروساز برجسته بود که از ۲۰۰ گیاه دارویی ارزشمندی که در دامنه الموت می‌رویید بهترین داروها را می‌ساخت و به کشورهای جاده ابریشم صادر می‌کرد با وجود اینکه خیلی‌ها به او می‌گفتند قیمت داروها را افزایش دهد ولی او هیچ وقت این کار را نمی‌کرد.

وی گفت: گردشگری سلامت مقوله زیبا، جالب توجه و با هویت منشوری است یعنی بیمار و گردشگری که با هم تلاقی پیدا می‌کنند مفاهیم جدیدی را به وجود می‌آورند.

وی گفت: در بحث پزشکی و سلامت دو حوزه درمان مستقیم و سلامت و نقاهت بیمار مدنظر است و ایران در هر دو حوزه و در سطح جهانی سرآمد کشورهای دیگر است و در این حوزه ایران را بی نظیر کرده است.

ضرغامی گفت: مساله سوم بهای تمام شده درمان در ایران نسبت به کشورهای اروپایی و آمریکایی پایین است به همین دلیل گردشگری سلامت در ایران ویژه است و می‌تواند قطب کم نظیر گردشگری سلامت باشد.

وی با بیان اینکه گردشگری سلامت باید به سلامتی انجام بگیرد، گفت: ما و دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و وزارت بهداشت نهادهای غیردولتی و مجموعه‌ها باید تلاش کنیم سلامت گردشگری حفظ شود. در دولت سیزدهم اختلافات فرآیندی داشتیم اما الان هیچ مشکلی وجود ندارد و این دو وزارت با هم همکاری خوبی را شروع کرده اند.

وزیر میراث فرهنگی گفت: باید خط قرمز همه ما دلالی در این حوزه باشد. آنقدر حرف ما صریح است که حتی خارجی هم باید آن را بدانند جماعت دلالان محدود هستند اما جامعه سالم را تخریب می‌کنند در همه جای جهان هم این معضل وجود دارد. وضعیت مدیران صرفاً توصیف وضع موجود نیست بلکه باید راه حل و اقدام عملی ارائه شود.

وی گفت: مجموعه‌هایی که برای گردشگری سلامت کارسازی می‌کنند باید معتبر، دارای مجوز و قابل نظارت باشند این مجموعه‌ها می‌توانند دفاتر خدمات مسافرتی باشند. آنها باید مسئولیت مستقیم این حوزه را به عهده بگیرند تا آمار گردشگری سلامت به درستی ارائه شود. ما از ۵ هزار دفتر خدمات مسافرتی که داریم ۷۰۰ دفتر در حوزه سلامت فعالیت می‌کنند.

ضرغامی گفت: می دانم حداقل ۲۴۰ بیمارستان دارای مجوز پذیرش بیمار خارجی در کشور داریم، اگر بیمارستان محور شد می‌توان ادعا کرد تا حد زیادی دلالی‌ها از بین می‌رود. درست است گردشگری سلامت بخش مهمی در اقتصاد گردشگری است اما در این زمینه انسانیت بر هر چیز دیگری شرف دارد.

در پایان این همایش لوح‌های تقدیری به تعدادی از مدیران بیمارستان‌ها و شرکت‌های گردشگری در حوزه سلامت اهدا شد. همچنین در حاشیه این همایش نمایشگاهی از خدمات مراکز درمانی، شرکت‌های گردشگری و تجهیزات بیمارستانی از دیروز برگزار شده و تا فردا ادامه دارد.