خبرگزاری مهر -گروه هنر- آزاده فضلی؛ «سینما» یکی از هنرهای هفتگانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویسها و گروههای خبری رسانهها به خود اختصاص میدهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذرهبین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل میشوند.
سینما با ارائه داستانهای جذاب، تصویرگریهای بصری و پیامهای فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاهها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکلگیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و میتواند در شکلدهی افکار، احساسات و نگرشها نقش بهسزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیشروی مخاطبان قرار دهیم.
سینماهای سراسر کشور روز دوشنبه ۱۰ شهریور همزمان با شهادت امام حسن عسکری (ع) از صبح تا غروب تعطیل بودند.
یک انتخاب نهچندان مطلوب برای سینمای کوتاه
در ابتدای هفتهای که گذشت، اعلام شد خانه چهلودومین جشنواره فیلم کوتاه تهران قرار است در پردیس سینمایی «ایرانمال» باشد؛ تصمیمی که به دلایل مختلفی از جمله موقعیت جغرافیایی مورد انتقاد مخاطبان و اهالی رسانه قرار گرفت. مخاطب این جشنواره عمدتاً دانشجویان سینما، هنرمندان مستقل، علاقهمندان به سینمای هنری و اصحاب رسانه هستند. برگزاری این رویداد در «ایرانمال» که در غربیترین نقطه تهران واقع شده است به معنای ایجاد یک مانع جغرافیایی بزرگ برای این جامعه مخاطب است.
یکی از ارکان حیاتی هر جشنواره، پوشش رسانهای آن است. تقریباً تمامی خبرگزاریهای اصلی، روزنامههای سراسری، پایگاههای خبری تخصصی سینما و تحریریههای رسانههای تصویری در مرکز تهران مستقر هستند. فرستادن روزنامهنگاران و تیمهای تحریریه به «ایرانمال» برای پوشش مستمر رویداد، هزینه و زمانی چند برابری برای آنها در پی خواهد داشت و شاید دسترسی به غربیترین نقطه تهران برای یک خبرنگار عملاً پوشش جشنواره را به یک سفر درونشهری تبدیل کند!
سالهاست که حتی در جشنواره فیلم فجر انتقاداتی نسبت به فقدان یک پردیس سینمایی مناسب، باکیفیت و متمرکز برای برگزاری جشنوارهها مطرح است. در این شرایط و با نزدیک شدن به فصل برگزاری جشنوارههای سینمایی از جمله فیلم کوتاه تهران، «سینماحقیقت»، جشنواره جهانی فیلم فجر و … بحث ساخت خانهای استاندارد برای برگزاری جشنوارهها بیش از پیش مطرح میشود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همافزایی دیگر نهادها باید در این زمینه تلاش جدی داشته باشد تا یک بار برای همیشه معضل برگزاری جشنوارهها در پردیسهای سینمایی گوناگون حل شود.
در نهایت پردیس سینمایی «اینمال» به عنوان خانه جشنواره فیلم کوتاه تهران انتخاب شده است اما علی افشار مدیر روابطعمومی انجمن سینمای جوانان ایران و چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره چگونگی انتخاب خانه جشنواره فیلم کوتاه تهران توضیحاتی ارائه کرد که متن این گفتگو را میتوانید اینجا بخوانید.
اعلام برگزیدگان سینمای ایران از نگاه منتقدان و منتقدانی که نادیده گرفته میشوند
مراسم پانزدهمین جشن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران شنبه ۸ شهریور در تالار قلم کتابخانه ملی ایران برگزار شد. در این مراسم چهرههایی همچون رسول صدرعاملی، امین حیایی، حسن پورشیرازی، حامد بهداد، پریناز ایزدیار، پژمان جمشیدی، هوتن شکیبا، آزاده صمدی، امیرحسین فتحی، داریوش فرضیایی، اکتای براهنی، نصرالله مدقالچی، سارا بهرامی، سارا حاتمی، سجاد بابایی، ستاره پسیانی، مهسا حجازی، بابک خواجه پاشا، رضا بابک، بانیپال شومون، بامداد افشار، ناهید مسلمی، علیرضا ثانیفر، مستانه مهاجر، فاطمه محمدی مدیرعامل موزه سینما، ندا جبرئیلی، نفیسه روشن، بهزاد خلج، ناصر ممدوح، تورج الوند، سهیل دانش اشراقی، کاظم دانشی، امید شمس، فرزین محدث، سهیل موفق، صدف اسپهدی، مجید صالحی، امیر غفارمنش، میرسعید مولویان و … حضور داشتند.
جعفر گودرزی رئیس هیئت مدیره انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران در این مراسم، سخنانی انتقادی نسبت به مدیریت سینمای ایران ایراد کرد و گفت: در این دوره از جشن منتقدان، برای نخستینبار، آکادمی جشن، مسئولیت داوری سه سال اکران سینمای ایران را برعهده گرفت؛ کاری طاقتفرسا و دقیق که ثمرهاش، ارزیابی ۲۰۷ فیلم در گسترهای وسیع از ژانرها، زبانها و جهانبینیها بود. ما در کشوری با اقلیمهای متنوع، فرهنگهای رنگارنگ، اسطورههای زنده و زخمهای عمیق، چرا باید فقط یک قصه را در صد فرم یکسان تکرار کنیم؟ و در این میانه، سینمای ما از زخمی عمیق رنج میبرد: فقر ژانر، یعنی فقر تخیل. ما در کشوری با صدای هزار روایت، چرا فقط یک لحن را تکرار میکنیم؟ وقتی کمدی به هجو بدل میشود، ملودرام به زاری و عاشقانه به سانسور، یعنی خطر از قاب گذشته و به روح رسیده است. سینمای ما از فقر ژانر نمیرنجد؛ در آن جان میسپارد. وقتی هفت هنر را به چهار نما تقلیل میدهیم و خیال را در یک قاب بسته محبوس میکنیم، نه درام رشد میکند، نه کمدی میخنداند، نه عشق میسوزاند. این فقر، فقط فقدان تکنیک نیست؛ فقدان شهامت است. شهامت نگاه تازه، شهامت تجربهگری، شهامت پذیرش مخاطبی که میفهمد و شعورش را به بازی نمیگیرد. ما به نام مردم، از مردم دور شدهایم. مخاطب، قربانی سهلانگاری ما شده؛ نه چون او ذائقه ندارد، بلکه چون ما طعم تازهای به او نچشاندیم.
در این مراسم از فرشته صدر عرفایی و حسن پورشیرازی بازیگر سینما تجلیل شد. همچنین، جایزه ویژه جشن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران به سروش صحت برای کارگردانی فیلم «صبحانه با زرافهها» اهدا شد.
فرشته صدر عرفایی به دلیل جابهجایی زمان جشن، نتوانسته بود در مراسم حضور داشته باشد و در زمان تقدیرش، پیام ویدیوییاش پخش شد و مهناز افضلی جایزه او را دریافت کرد.
از نکات جالب توجه این جشن این بود که امین حیایی و سارا بهرامی برای دومین بار در جشن منتقدان سینمای ایران جایزه گرفتند.
در این مراسم مجید صالحی که تندیس بهترین بازیگری مکمل را دریافت کرده بود، با بیان اینکه منتقدان از یک جایی مسیر زندگی او را عوض کردند، گفت: سالها کمدی بازی میکردم اما دیگر دچار تکرار شده بودم. ۲ نقد برای من نوشته شد و پس از آن سعی کردم مسیر بازیگریام را عوض کنم. دلمان برای ترانه علیدوستی، فاطمه معتمدآریا، باران کوثری و کتایون ریاحی تنگ شده است. امیدوارم شرایط برای حضور این عزیزان فراهم شود.
میرسعید مولویان بازیگر فیلم سینمایی «ناتوردشت» نیز پس از دریافت جایزه جشن منتقدان، اذعان کرد که آرزویش، دریافت این جایزه بوده و تصریح کرد که دوست داشته اولین جایزهاش جایزه انجمن منتقدان باشد.
تندیس بهترین فیلمنامه، تندیس بهترین کارگردانی و تندیس بهترین فیلم پانزدهمین جشن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران به فیلم «علت مرگ: نامعلوم» اهدا شد.
علی زرنگار نیز پس دریافت این جوایز، تجلیل از فیلمش را تجلیل از سینمای مستقل دانست، سینمایی که فقط با حضور هنرمندان مستقل به وقوع میپیوندد.
جایگاه جشن منتقدان سینمای ایران برای سینماگران و هنرمندان، جایگاه ویژهای است چراکه منتقدان سینما، آثار سینمای ایران را مورد بررسی قرار میدهند و برای اکثر هنرمندان جایزههای این جشن بسیار دارای اعتبار است. اما در کنار این مقبولیت، باعث تأسف است که منتقدان و نویسندگان سینمای ایران حتی در جشنی که متعلق به خودشان است هم نادیده گرفته میشوند و کمتر در قابهای عکاسان جای میگیرند چون حتی در چنین مراسمی هم باز تمرکز روی بازیگران و سلبریتیها است تا منتقدانی که سالهاست دست به قلم هستند و برای ارتقای سینمای ایران مینویسند.
خانه سینما از معرفی فیلم اسکار کنار کشید!
در هفته گذشته، همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما طی احکامی جداگانه فرهاد توحیدی را به عنوان مشاور فرهنگی و مهدی کوهیان را به عنوان مدیر حقوقی خانه سینما منصوب کرد.
همچنین، هیئت رئیسه خانه سینما در اطلاعیهای اعلام کرد که به دلیل مناسب نبودن سازوکار آکادمی معرفی فیلم به اسکار، خانه سینما نقشی در برگزاری جلسات کمیته یادشده نخواهد داشت.
این هیئت رئیسه اعلام کرد که در جریان دعوت و تشکیل کمیته انتخاب فیلم ایرانی جهت معرفی به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی (مراسم اسکار ۲۰۲۶) بهنظر میرسید بر مبنای مذاکرات با رویکرد جدیدی از مدیران سازمان سینمایی مواجه شویم، لیکن در ادامه ایشان همان سازوکار پیشین که از نظر خانه سینما برای شرایط فعلی مناسب نیست، در پیش گرفتهاند. لذا برمبنای تصمیم هیئت رئیسه، اعلام میداریم؛ خانه سینما نقشی در برگزاری جلسات کمیته یادشده نخواهد داشت. ازطرفی واقفیم که این تصمیم میتواند شرایط نامطلوبی را برای تشکیل کمیته یادشده - که به دلیل اعلام اسامی شان به آکادمی امکان تغییر ندارد - بهوجود آورد که در نتیجه لطمه اصلی متوجه امکان حضور یکی از آثار همکارانمان خواهد بود. از این رو از آن دسته از اعضای کمیته یادشده که به واسطه تماس هیئت رئیسه خانه سینما عضویت در کمیته را پذیرفتند درخواست مینمائیم همکاری لازم را با نهاد برگزارکننده (بنیاد سینمایی فارابی) مبذول فرمایند.
اولین شب نقد تهران به اکبر نبوی رسید
مراسم نخستین «شب نقد تهران» با بزرگداشت اکبر نبوی روزنامهنگار و منتقد پیشکسوت شامگاه چهارشنبه ۱۲ شهریور با حضور جمعی از هنرمندان و اهالی رسانه در باغ فردوس تهران برگزار شد. رائد فریدزاده، عباس سلیمی نمین، حسین انتظامی، منوچهر شاهسواری، کمال تبریزی، مرتضی رزاق کریمی، رضا پورحسین، هادی مقدم دوست، عباس یاری، سعید و ناصر هاشم زاده، رامتین شهبازی، آنتونیا شرکا از جمله حاضران در این مراسم بودند. در مراسم، علاوه بر حسین انتظامی، کمال تبریزی و منوچهر شاهسواری، منتقدانی چون عزیزالله حاجی مشهدی، عباس یاری و عباس سلیمی نمین درباره اکبر نبوی سخن گفتند.
کمال تبریزی کارگردان سریال «سرزمین مادری» با اشاره به تأثیر اکبر نبوی بر این سریال و فیلم سینمایی «مارمولک» گفت: در زمان سریال «سرزمین کهن» (سرزمین مادری) مشاجرههای زیادی درباره اشکالات فیلمنامه داشتیم. با این حال در جلسهای که بعد از تولید سریال و اولین جلسه پخش اثر در میان مدیران بود، تنها کسی که اشاره کرد که علیه این سریال شورش میشود، اکبر نبوی بود. البته آن زمان هیچ یک از مدیران باور نکردند. ما متوجه نبودیم و این به خاطر نگاه عمیق او نسبت به جامعه بود. امیدوارم تعداد منتقدانی مثل اکبر نبوی بیشتر شود. زمانی که «مارمولک» اکران شده بود، میدانید که میخواستند ما را اعدام کنند و به شدت جو تندی نسبت به فیلمسازها وجود داشت. آن زمان ما را به حوزه علمیه قم احضار کردند و اکبر نبوی با ما همراه شد. با اینکه میدانست رویکرد مهربانانه ای وجود ندارد. من، منوچهر محمدی و اکبر نبوی به آن جلسه رفتیم که البته به شکل عجیبی برگزار شد. الان همه میگویند دست شما درد نکند که «مارمولک» را ساختید، ولی آن زمان فضا اینگونه نبود و در آن شرایط تنها کسی که اهل دل بود و ما را همراهی کرد، اکبر نبوی بود.
معرفی مدیران و اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان
در هفتهای که گذشت، حامد جعفری دبیر سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در احکامی، مدیران بخشهای مختلف این جشنواره را منصوب کرد.
مدیران اجرایی جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان متشکل از کمال حیدری مدیر اجرایی جشنواره، سیدمهدی سجادی مدیر مالی، حقوقی و پشتیبانی، محمدرضا فرجی مدیر امور استانها و سینماها، هادی نائیجی مشاور دبیر جشنواره، سیمون سیمونیان مدیر دبیرخانه، میلاد شُکرخواه دستیار دبیر جشنواره، بابک نکویی مشاور امور هنری، محمدرضا تشکری مدیر امور بینالملل، فرزاد هوشیار پارسیان مدیر برنامههای جنبی، رضا آژ مدیر امور مهمانان، سیدمحمدصادق لواسانی مدیر روابط عمومی و علی اسدی مدیر حراست هستند.
حامد جعفری در این جلسه تاکید کرد که برنامههای بخشهای اصلی و جنبی جشنواره سی و هفتم، از چند هفته قبل در حال برنامهریزی است و بخش قابل توجهی از پیشبینیهای لازم برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد سینمایی با همکاری مسئولان در تهران و اصفهان، انجام شده است.
همچنین، در احکامی از سوی رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، ۱۱ عضو شورای سیاستگذاری سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان منصوب شدند و نخستین جلسه شورای سیاستگذاری تشکیل شد. علی قاسمزاده شهردار اصفهان، حامد جعفری دبیر جشنواره، کمال حیدری معاون فرهنگی شهردار اصفهان، ایرج طهماسب فیلمساز، مهین جواهریان فیلمساز، کمال تبریزی فیلمساز، علی صالحی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر اصفهان، فرزانه کلاهدوزان عضو شورای اسلامی شهر اصفهان، محمدعلی مظاهری روانشناس و رئیس دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، مهدی شفیعی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور سینمایی و سمعی بصری و وحید ملتجی مشاور و دستیار شهردار اصفهان در امور فرهنگی و رسانهای به عنوان اعضای این شورا منصوب شدند.
