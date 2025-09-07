تغییر ساعت کاری دفاتر پلیس راهور شهرک آزمایش از ۱۶ شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیروس حسن‌زاده، معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهور، با صدور اطلاعیه‌ای از تغییر ساعت کاری دفاتر ارائه خدمات اداری در شهرک آزمایش اطلاع داد و افزود: تا تاریخ ۱۶ شهریور، ارائه خدمات اداری در روزهای عادی از ساعت ۰۶:۳۰ تا ۱۳:۳۰ انجام می‌شود و در روزهای دوشنبه و پنجشنبه، ساعت کاری تا ۱۲:۰۰ ادامه دارد.

سرهنگ حسن‌زاده افزود: از ۱۶ شهریور به بعد، ساعات ارائه خدمات در روزهای عادی از ساعت ۰۷:۰۰ تا ۱۴:۰۰ و در روزهای دوشنبه و پنجشنبه از ساعت ۰۷:۰۰ تا ۱۲:۰۰ خواهد بود.

معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهور از مراجعین محترم خواست با توجه به این تغییرات، برنامه‌ریزی لازم را برای انجام امور اداری خود داشته باشند تا از طولانی شدن زمان انتظار جلوگیری شود.