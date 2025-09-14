افزایش ۳۰ درصدی ترافیک تهران در هفته اول مهر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در نشست خبری گفت: با نزدیک شدن به پایان شهریور و آغاز مهرماه، تردد در سطح شهر تهران بهطور محسوسی افزایش یافته است. برابر آمار و نمودارهایی که داریم، در هفته اول مهرماه نسبت به نیمه اول سال، بیش از ۳۰ درصد افزایش تراکم و ترافیک در محورهای شهری خواهیم داشت. تنها در هفته جاری نسبت به هفته قبل، حدود ۳۲ درصد افزایش تردد داشتهایم و ۲۶ درصد نیز سفرهای آموزشی در مهرماه به این حجم اضافه میشود.
وی افزود: طرح ویژه ترافیکی از شنبه گذشته آغاز شده و ۷۵ درصد نیروهای پلیس راهور بزرگ شامل تیمهای موتورسوار، خودروسوار و پیاده در سطح شهر فعال هستند. در روز اول مهرماه این حضور به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.
وی تأکید کرد: در تهران ۴۴۹۰ مدرسه وجود دارد که ۲۹۹ مدرسه در معابر مهم و پرتردد واقع شدهاند و نیازمند مدیریت ویژه ترافیک هستند. جمعیت دانشآموزی نیز حدود یک میلیون و ۴۰۷ هزار نفر برآورد میشود.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: روز شنبه ۲۹ شهریور حدود ۱۰۰ هزار دانشآموز در جشن شکوفهها شرکت خواهند کرد. برابر سوابق، در مهرماه ساعات اوج ترافیک ما از ۶:۳۰ تا حدود ۷:۳۰ صبح است و سپس تراکم بهتدریج کاهش مییابد تا ساعت ۹. در عصرها نیز از ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ شاهد پیک ترافیک هستیم.
تجمیع مراکز آموزشی؛ عامل تشدید بار ترافیکی
وی افزود: یکی از موضوعات بسیار مهم در سالهای اخیر، تجمیع مراکز آموزشی در برخی نقاط شهر است. بهعنوان مثال در محدوده زعفرانیه یا خیابان کینژاد در منطقه سه، عرض کم معابر و حجم زیاد تردد باعث میشود خیابانهای اطراف از جمله شهید موسوی، ولیعصر، دزاشیب و میدان قدس و حتی بزرگراه همت درگیر بار ترافیکی شوند. این مشکل بهویژه در روزهای اول مهر شدت بیشتری پیدا میکند.
شناسایی ۶۰ گلوگاه در معابر اصلی
وی ادامه داد: از مردادماه جلسات مشترکی با آموزش و پرورش و شهرداری برگزار کردهایم و طرح ویژه مهرماه تهیه شده است. در این طرح، ۶۰ نقطه گلوگاهی در سطح بزرگراهها شناسایی شده و همه ظرفیتهای انتظامی و ترافیکی شامل نیروهای پیاده، موتورسوار و خودروسوار در روز اول مهر و دو هفته ابتدایی در مقابل مدارس و معابر مهم مستقر خواهند شد.
ممنوعیت تردد کامیونها و برگزاری نمایشگاهها
سردار موسویپور تأکید کرد: برابر مصوبه شورای ترافیک شهر تهران، از ساعت ۶ صبح تا ۱۰ صبح در دو هفته اول مهر، تردد کامیونها، کامیونتها، میکسرهای بتن و خودروهای حمل بار ممنوع است. همچنین در همین بازه زمانی، برگزاری هرگونه نمایشگاه در محل نمایشگاه بینالمللی تهران نیز ممنوع خواهد بود تا از تشدید ترافیک بهویژه در مناطق شمالی شهر جلوگیری شود.
استقرار امدادخودرو در نقاط پرتردد
سردار موسویپور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: امدادخودرو در محورهای بزرگراهی و در نقاطی که پلیس اعلام میکند مستقر خواهد شد تا در صورت بروز خرابی خودروها بهسرعت وارد عمل شده و نسبت به رفع انسداد اقدام کند.
توقف عملیات عمرانی در ابتدای مهر
وی افزود: از هفته پایانی شهریور تا ابتدای مهر، هرگونه عملیات عمرانی که موجب انسداد معابر شود ممنوع است؛ مگر پروژههایی که از قبل مجوز داشته و کارگاه آنها فعال بوده است. تمامی مقدمات فراهم شده و رفع نواقص چراغهای راهنمایی نیز در دستور کار قرار دارد. فردا نیز آخرین نشست مشترک با حوزه حملونقل و آموزشوپرورش برگزار خواهد شد تا هماهنگیهای نهایی برای اجرای طرح بازگشایی مدارس انجام گیرد.
برنامههای آموزشی و فرهنگی پلیس
وی ادامه داد: برای ارتقای فرهنگ ترافیک، ۱۰۰ نفر از افسران پلیس راهور در روز ۲۹ شهریور در جشن شکوفهها در مدارس منتخب حضور خواهند داشت. در این مراسم کلاه ایمنی میان اولیای موتورسوار و دانشآموزان توزیع میشود و همیارکارت پلیس نیز به دانشآموزان اهدا خواهد شد. از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۵ هزار و ۹۰۷ همیار پلیس ثبتنام شدهاند.
آموزش رانندگان سرویس مدارس و دانشآموزان
سردار موسویپور خاطرنشان کرد: امسال ۸۶۸۷ نفر از رانندگان سرویس مدارس آموزش دیدهاند. همچنین محتوای آموزشی ترافیک در اپلیکیشن شاد بارگذاری شده و آموزش پیمانکاران و رانندگان سرویس مدارس در دستور کار قرار گرفته است. علاوه بر این، در ۱۷ پارک ترافیک شهر تهران، برنامههای آموزشی و مسابقات فرهنگی با مشارکت افسران راهور برای دانشآموزان اجرا خواهد شد.
افزایش همکاری دانشآموزان با پلیس مدرسه
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: توجه بیشتری به موضوع آموزش و فرهنگسازی داشتهایم و امسال انشاءالله قطعاً بیشتر کار خواهیم کرد. هماکنون ۳۸۲ نفر از دانشآموزان در قالب طرح پلیس مدرسه بهعنوان همراه، همکار و همیار ما در امر کنترل ترافیک و ایمنی تردد فعالیت میکنند.
ضعف در اجرای آئیننامه سرویس مدارس
وی افزود: یکی از موضوعات بسیار مهم، بحث سرویس مدارس است. متأسفانه با وجود ابلاغ آخرین آئیننامه اجرایی سرویس مدارس در شهریور ۱۴۰۲، برخی موارد همچنان بهصورت سنتی مدیریت میشود. تاکنون ۲۳ هزار نفر ثبتنام کردهاند و حدود ۶۰۰ نفر در سامانه شهرداری اطلاعات خود را ثبت کردهاند که این آمار نسبت به حجم مورد انتظار بسیار پایین است.
نقش پلیس در نظارت محدود
وی ادامه داد: بر اساس آئیننامه جدید، نظارت اصلی بر سرویس مدارس بر عهده آموزشوپرورش، شهرداری و اولیای دانشآموزان گذاشته شده است. وظیفه پلیس بیشتر در حوزه استعلام وضعیت رانندگان و خودروهای سرویس مدارس تعریف شده و نظارت مستقیم یا برخورد با تخلفات در این آئیننامه برای پلیس پیشبینی نشده است. همین موضوع باعث نگرانی ماست، چرا که ضمانت اجرایی کافی برای برخورد با تخلفات وجود ندارد.
مطالبه پلیس برای شفافیت و ایمنی بیشتر سرویس مدارس
سردار موسویپور تأکید کرد: امیدواریم که در ماه اول مهر، اگر برچسب سرویس مدارس محقق نشد، حداقل در آبانماه این اقدام انجام شود تا فرصت تکمیل سامانه فراهم گردد. متأسفانه مشخص نیست در صورت عدم ثبتنام رانندگان یا قصور مدارس چه نهادی پاسخگو خواهد بود. این یکی از مطالبات جدی پلیس است تا سرویس مدارس به شکل درست ساماندهی شود. بهویژه برای دانشآموزان کلاس اولی، ایمنی سرویسها و رفتار رانندگان میتواند تأثیر بسیار مثبتی بر امنیت تردد و فرهنگ ترافیکی آنان داشته باشد.
ارزیابی مهرماه ۱۴۰۳
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: برابر اعلام مسئولان و شهروندان، در مهرماه ۱۴۰۳ اگرچه ترافیک سنگین بود، اما الحمدلله کمترین مشکل را داشتیم. امسال هم انشاءالله با همکاری نهادهای مرتبط در حوزه حملونقل و ترافیک، چه دستگاههایی که مستقیماً مسئولیت دارند و چه آنهایی که غیرمستقیم نقش ایفا میکنند، و همچنین با مشارکت والدین، اولیای مدارس و آموزش و پرورش، شرایط بهتری را تجربه خواهیم کرد.
اهمیت مدیریت زمان سفر
وی افزود: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و مدیریت زمان سفر بسیار مهم است. اگر خانوادهها صبح بهموقع بیدار شوند و با آرامش حرکت کنند، از عجله و شتاب که خود عامل تصادف است جلوگیری میشود. توقفهای متعدد و پیاده کردن دانشآموزان دقیقاً مقابل درِ مدارس باعث تراکم ترافیک میشود. توصیه ما این است که خانوادهها کمی جلوتر یا عقبتر توقف کنند تا تردد روانتر شود. همچنین مدارس میتوانند تعدادی از معلمان یا عوامل اجرایی خود را در مقابل مدرسه مستقر کنند تا دانشآموزان را تحویل بگیرند و زمان توقف خودروها کاهش یابد.
توصیه به موتورسواران
وی ادامه داد: متأسفانه مواردی داشتهایم که موتورسوار پدر، دو فرزندش را سوار کرده و خودش هم بدون استفاده از کلاه ایمنی رانندگی میکرده است. این رفتارها علاوه بر خطرات جدی برای جان کودکان، اثر منفی تربیتی نیز دارد. دانشآموز شش یا هفت یا هشتساله وقتی میبیند پدرش مقررات را رعایت نمیکند، در آینده نیز همان رفتار نادرست را تکرار خواهد کرد.
سردار موسویپور تأکید کرد: از همه والدین موتورسوار میخواهیم حتماً از کلاه ایمنی برای خود و فرزندانشان استفاده کنند. انشاءالله با رعایت قوانین و مقررات، شاهد وقوع حوادث تلخ و ناگوار برای دانشآموزان عزیز کشور نباشیم.
لزوم رعایت قوانین در روز اول مهر
سردار موسویپور بزرگ گفت: اگر صبر و حوصله داشته باشیم و قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنیم، میتوانیم روز اول مهر خوبی را پشت سر بگذاریم و از بروز ترافیک سنگین و آزاردهنده جلوگیری کنیم. این موضوع قطعاً به نفع همه خواهد بود.
افزایش نگرانکننده تصادفات منجر به فوت
وی افزود: چند سال گذشته در تهران بزرگ شاهد کاهش تصادفات بودیم، اما متأسفانه از بهمنماه سال قبل تاکنون هر ماه با افزایش تصادفات منجر به فوت مواجه شدهایم. در پنجماهه سال جاری ۳۶۴ نفر جان خود را از دست دادند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۲۵۴ نفر بود، ۱۱۰ نفر افزایش داشته و معادل رشد ۴۳ درصدی است.
آمار جرحی و خسارتی
وی ادامه داد: امسال در حوزه تصادفات جرحی، ۱۱۱۲ فقره حادثه ثبت شده که ۱۲۴۶۰ نفر مجروح برجای گذاشته است و نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش سه درصدی داشتهایم. همچنین تصادفات خسارتی از ۴۷۸۳ فقره در سال قبل به ۵۴۱۲ فقره رسیده که معادل ۱۳ درصد افزایش نشان میدهد.
سهم عابران پیاده و موتورسواران
سردار موسویپور خاطرنشان کرد: از مجموع ۳۶۴ فوتی، ۱۴۱ نفر عابر پیاده بودند که ۳۹ درصد کل فوتیها را شامل میشود و نسبت به سال قبل ۴۲ درصد افزایش داشته است. همچنین ۱۷۱ نفر از جانباختگان موتورسوار بودهاند که ۴۷ درصد کل حوادث را شامل میشود و نسبت به سال گذشته رشد ۵۱ درصدی داشته است. ۵۲ نفر دیگر نیز رانندگان یا سرنشینان خودروها بودهاند که ۱۴ درصد کل فوتیها را تشکیل میدهد و این رقم هم نسبت به سال قبل ۲۴ درصد افزایش داشته است.
بزرگراهها در صدر حوادث مرگبار
وی تأکید کرد :۵۷ درصد کل تصادفات منجر به فوت در بزرگراهها رخ داده است. بزرگراه آزادگان و بزرگراه امام علی (ع) هر کدام با ۲۴ فوتی معادل هفت درصد، جزو حادثهخیزترین محورهای پایتخت هستند. بیشترین علت تصادفات شامل عدم توجه به جلو با ۴۳ درصد، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه با ۳۲ درصد و تغییر مسیر ناگهانی با شش درصد بوده است. همچنین ۷۷ درصد تصادفات در ساعات تاریکی هوا رخ داده است.
مناطق حادثهخیز تهران
سردار موسویپور خاطرنشان کرد: بر اساس تقسیمبندی مناطق شهرداری تهران، منطقه ۴ با ۴۵ فوتی (افزایش ۱۸ نفر نسبت به سال قبل)، منطقه ۱۵ با ۳۵ فوتی (افزایش ۱۷ نفر)، منطقه ۲۰ با ۲۱ فوتی (افزایش ۹ نفر) و منطقه ۱۲ با ۲۰ فوتی (افزایش هشت نفر) بیشترین آمار تصادفات منجر به فوت را داشتهاند. این مناطق در صدر نقاط حادثهخیز تهران قرار دارند.
نظر شما