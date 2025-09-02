افزایش جریمه رانندگی؛ رانندگی در حالت مستی ۱۵ میلیون جریمه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندهی انتظامی شرق استان تهران از افزایش مبالغ جرایم رانندگی خبر داد و اعلام کرد: این تغییرات با هدف بازدارندگی بیشتر، کاهش تصادفات و ارتقای فرهنگ ترافیکی در معابر شهری و جاده‌ای به مرحله اجرا درآمده است.

بر اساس ابلاغیه جدید، مبالغ جریمه برخی تخلفات رانندگی افزایش چشمگیری داشته است، به عنوان نمونه، جریمه نبستن کمربند ایمنی از ۶۳ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان و توقف دوبله از ۵۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان تغییر کرده است، همچنین جریمه حرکات مارپیچ به عنوان یکی از پرخطرترین تخلفات رانندگی، از ۱۵۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

طبق اعلام این نهاد انتظامی، نگهداری حیوان در خودرو بدون باکس نگهدارنده از ۳۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان و صحبت با تلفن همراه حین رانندگی از ۱۰۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان رسیده است، همچنین در آغوش گرفتن اطفال در هنگام رانندگی که تهدیدی برای ایمنی کودکان محسوب می‌شود، از ۵۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.

از دیگر تغییرات می‌توان به جریمه استفاده از شیشه دودی غیراستاندارد (۱۵۰ هزار تومان)، توقف در پیاده‌رو (۱۰۰ هزار تومان)، عبور از چراغ قرمز (۴۰۰ هزار تومان)، ورود ممنوع (۲۵۰ هزار تومان) و عبور از خط ویژه (۲۵۰ هزار تومان) اشاره کرد، توقف در محل پارک ممنوع نیز از ۲۱ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.

همچنین ایجاد آلودگی صوتی و صدای نامتعارف ۲۰۰ هزار تومان، نداشتن معاینه فنی معتبر ۱۰۰ هزار تومان و نداشتن بیمه شخص ثالث ۱۵۰ هزار تومان جریمه در پی دارد، در این میان، رانندگی در حالت مستی با جریمه سنگین یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی و سبقت غیرمجاز با ۷۰۰ هزار تومان بیشترین تغییر را به خود اختصاص داده‌اند، سبقت از راست نیز با رشد قابل توجهی از ۷۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

فرماندهی انتظامی شرق استان تهران تأکید کرد: اجرای این افزایش مبالغ با هدف بازدارندگی، صیانت از جان شهروندان و ارتقای نظم اجتماعی صورت گرفته و پلیس راهور با جدیت با تخلفات برخورد خواهد کرد.