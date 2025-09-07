  1. استانها
  2. مازندران
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۰

کارگاه «خانواده موفق» در مدرسه علمیه الزهرا ساری برگزار شد

ساری - کارگاه تخصصی ویژه طلاب و همسران و راهکارهای عملی برای تقویت مهارت‌های زندگی مشترک در مدرسه علمیه الزهرا سلام الله ساری برگزار شد.

.به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدتقی دماوندی صبح یکشنبه کارگاه «خانواده موفق» با هدف ارتقای کیفیت زندگی مشترک و آموزش زندگی اسلامی در حوزه و دانشگاه اظهار کرد: شناخت دقیق و نگرش مثبت نسبت به همسر اساس هر زندگی موفق است و بخش زیادی از اختلافات خانوادگی ناشی از عدم درک شخصیت طرف مقابل و غرور کاذب است.

وی افزود: زندگی زناشویی بر دو نیاز اصلی عاطفی و جنسی استوار است و بی‌توجهی به هر یک می‌تواند باعث کاهش پیوند میان زوجین شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد که توجه به نیازهای مادی و عاطفی و شنیدن صحبت‌های همسر، موجب تقویت روابط و افزایش محبت در خانواده می‌شود.

دماوندی بر اهمیت حفظ آرامش در محیط خانه تأکید کرد و گفت: اختلافات نباید به رختخواب و فضای خصوصی کشیده شود، زیرا آرامش روانی زوجین برای سلامت زندگی مشترک حیاتی است.

این مدرس سبک زندگی اسلامی ویژگی‌های عفت و حیای خانوادگی از منظر پیامبر اکرم (ص) را شامل رضایت، امنیت، آرامش، پاکدامنی، تواضع، بخشش، سخاوت و پذیرش کلام یکدیگر دانست و افزود: غرور نادرست مردان می‌تواند به فاصله عاطفی در خانواده منجر شود.

وی همچنین با اشاره به فشارهای فرهنگی، روانی و اجتماعی به‌ویژه بر زنان، ضرورت توجه به این واقعیت‌ها را یادآور شد و افزود: ازدواج‌های نامناسب و نبود مهارت‌های زندگی مشترک موجب افزایش بحران و کاهش اعتماد می‌شود، به‌ویژه زمانی که مشکلات اقتصادی و نبود حمایت خانواده نیز تشدید شود.

دماوندی در پایان راهکارهایی همچون پذیرش تفاوت‌ها، کنار گذاشتن غرور و تکبر، تقویت فرهنگ گفت‌وگو، پایبندی به آموزه‌های دینی در زمینه محبت و گذشت، مدیریت اختلافات با احترام و آرامش، و آموزش مهارت‌های زندگی مشترک را برای استحکام خانواده پیشنهاد داد.

کارگاه مذکور با حضور طلاب و همسران آنان برگزار شد و هدف آن ارتقای کیفیت زندگی زناشویی و تقویت بنیان خانواده اعلام شد.

