کارگاه «خانواده موفق» در مدرسه علمیه الزهرا ساری برگزار شد

.به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدتقی دماوندی صبح یکشنبه کارگاه «خانواده موفق» با هدف ارتقای کیفیت زندگی مشترک و آموزش زندگی اسلامی در حوزه و دانشگاه اظهار کرد: شناخت دقیق و نگرش مثبت نسبت به همسر اساس هر زندگی موفق است و بخش زیادی از اختلافات خانوادگی ناشی از عدم درک شخصیت طرف مقابل و غرور کاذب است.

وی افزود: زندگی زناشویی بر دو نیاز اصلی عاطفی و جنسی استوار است و بی‌توجهی به هر یک می‌تواند باعث کاهش پیوند میان زوجین شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد که توجه به نیازهای مادی و عاطفی و شنیدن صحبت‌های همسر، موجب تقویت روابط و افزایش محبت در خانواده می‌شود.

دماوندی بر اهمیت حفظ آرامش در محیط خانه تأکید کرد و گفت: اختلافات نباید به رختخواب و فضای خصوصی کشیده شود، زیرا آرامش روانی زوجین برای سلامت زندگی مشترک حیاتی است.

این مدرس سبک زندگی اسلامی ویژگی‌های عفت و حیای خانوادگی از منظر پیامبر اکرم (ص) را شامل رضایت، امنیت، آرامش، پاکدامنی، تواضع، بخشش، سخاوت و پذیرش کلام یکدیگر دانست و افزود: غرور نادرست مردان می‌تواند به فاصله عاطفی در خانواده منجر شود.

وی همچنین با اشاره به فشارهای فرهنگی، روانی و اجتماعی به‌ویژه بر زنان، ضرورت توجه به این واقعیت‌ها را یادآور شد و افزود: ازدواج‌های نامناسب و نبود مهارت‌های زندگی مشترک موجب افزایش بحران و کاهش اعتماد می‌شود، به‌ویژه زمانی که مشکلات اقتصادی و نبود حمایت خانواده نیز تشدید شود.

دماوندی در پایان راهکارهایی همچون پذیرش تفاوت‌ها، کنار گذاشتن غرور و تکبر، تقویت فرهنگ گفت‌وگو، پایبندی به آموزه‌های دینی در زمینه محبت و گذشت، مدیریت اختلافات با احترام و آرامش، و آموزش مهارت‌های زندگی مشترک را برای استحکام خانواده پیشنهاد داد.

کارگاه مذکور با حضور طلاب و همسران آنان برگزار شد و هدف آن ارتقای کیفیت زندگی زناشویی و تقویت بنیان خانواده اعلام شد.