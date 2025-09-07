به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر شعر حوزه هنری، مجموعه‌شعرهای برگزیده برای عضویت در دومین دوره آفرینش ادبی «مطلع» را معرفی کرد.

طرح «مطلع» از سال ۱۴۰۲ در مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری انقلاب اسلامی آغاز شده و با هدف ارتقا سطح شعر جوان کشور فعالیت می‌کند. در این دوره، شاعران جوان پس از فراخوان، نخستین مجموعه‌شعر خود را برای بررسی بیشتر به دبیرخانه این رویداد ارسال می‌کنند.

این آثار پس از ارزیابی توسط حداقل سه کارشناس متخصص، به عضویت دوره «مطلع» درآمده و در فرآیندی چند ماهه، امکان دریافت ساعت‌ها مشاوره حضوری و غیرحضوری از کارشناسان برجسته شعر امروز را خواهند داشت. فرآیند ارزیابی و نقد در این دوره ادبی ضمن تعامل با شاعر و با حفظ اصالت ادبی اثر صورت می‌گیرد تا مجموعه‌ای پخته‌تر و باکیفیت‌تر راهی بازار نشر شود.

برای دومین فراخوان «مطلع»، پس از بررسی‌های دقیق، ۱۳ مجموعه‌شعر منتخب انتخاب شدند که اسامی آن‌ها به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:

محمدصادق امیری‌فر – «دخترم خیال»

محمداحسان افتخاری‌پور – «این شاخه و آن شاخه»

فاطمه پوررضایی مهرآبادی – «از خودم شکل نویی ساخته‌ام»

عباس جواهری رفیع – «بی‌مقصد»

سارا رمضانی – «نستوه»

فاطمه زاهد مقدم – «گواه»

الهام صفالو – «عین»

فرشاد قربانی سپهرپور – «شبستان آفتاب»

علی مقدم موسی‌آباد

محسن کاویانی – «یک شاخه خنجر»

مرتضی کریمی قهفرخی – «چاره»

عاطفه سادات موسوی

ماهجبین نظری – «هذیان»

همچنین، مجموعه‌شعرهای منتشرنشده منتخب در بخش کتاب هجدهمین جشنواره شعر جوان کشور (سوره) نیز بدون نیاز به داوری، امکان پیوستن به دومین دوره «مطلع» را کسب کرده‌اند. اسامی این مجموعه‌ها و شاعران عبارتند از:

«تهمطنز» از محمد قریشی

«هم‌تبار» از شهاب مهری

«به احتمال فراوان» از رضا یزدانی

«قایق» از اکرم هاشمی

گفتنی است، در نخستین دوره «مطلع»، ۲۰ مجموعه‌شعر منتخب در این فرآیند قرار گرفتند که ۱۶ مجموعه شعر توسط انتشارات سوره مهر و شهرستان ادب منتشر شده‌اند و مابقی نیز در مراحل پایانی پیش از انتشار قرار دارند.