به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان عضویت در دوازدهمین دوره آموزشی شعر جوان انقلاب اسلامی (آفتابگردانها) توسط موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب منتشر شد.
از امتیازات عضویت در این دوره ادبی بهرهمندی رایگان از یکسال برنامه آموزشی شامل «اردوی آموزشی»، «شرکت در کلاسهای مجازی ماهانه با حضور کارشناسان و شاعران»، «دریافت مشاوره و نقد شعر بهصورت حضوری، مجازی و مکتوب در طول دوره» و «ارائه سیر مطالعاتی و اهدای کتاب» است.
اعضای انتخابی توسط دفتر شعر شهرستان ادب باید تعهد دهند در اردوهای آموزشی حضور پیدا میکنند، حضور مستمر و منظم در جلسات حضوری (برای ساکنان تهران) و مجازی (برای تمامی اعضا) خواهند داشت، در تمامی برنامههای اعلامی از سوی دبیرخانه مشارکت میکنند و همچنین به صورت فعال با این دفتر شعر ارتباط داشته و در طول دوره اشعار تازه خود را به دبیرخانه ارسال میکنند.
چه کسانی میتوانند در فراخوان «آفتابگردانها» شرکت کنند؟
-تنها شاعران زیر سی سال (متولدین مهر ۱۳۷۴ به بعد) میتوانند در این فراخوان شرکت کنند.
-برگزیدگان این فراخوان، به مدت ۱۲ ماه از خدمات ارزشمند و رایگان دوره بهرهمند خواهند شد.
-ارسال حداقل ۱۰ شعر الزامی است. داوطلبان در انتخاب قالب و موضوع آثار خود آزاد هستند. لازم به ذکر است در صورت ارسال قالبهای کوتاه شعری مانند رباعی و سپید کوتاه، حداقل تعداد آثار ارسالی باید ۲۰ شعر باشد.
-گفتنی است شرکت در فراخوان به معنای پذیرش قوانین دبیرخانه خواهد بود.
مراحل انتخاب اعضا و پایان مهلت ارسال اثر
این فراخوان در دو مرحله برگزار میشود:
در مرحله اول اشعار ارسالی داوری میشوند. در مرحله دوم با شرکتکنندگان در فراخوان مصاحبه تلفنی یا حضوری (شامل پرسشهایی درباره دانش ادبی، سوابق ادبی و ...) انجام میشود. با بررسی آثار ارسالی و مصاحبه تلفنی یا حضوری، اعضای نهایی دوازدهمین دوره آموزشی شعر انقلاب اسلامی «آفتابگردانها» انتخاب میشوند.
شاعران و علاقهمندان میتوانند برای شرکت در این فراخوان، پر کردن فرم ثبتنام و ارسال آثار، تا تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۴، به نشانی اینترنتی aftabgardanha.ir/۱۲ مراجعه کنند.
پاسخ به پرسشهای متداول:
۱. آیا امکان شرکت برای افرادی که بازه سنی اعلامشده (زیر سی سال) را ندارند وجود دارد؟
پاسخ: رعایت بازه سنی الزامی است؛ مگر اینکه شاعر در هیئت داوری، با اختلاف کم سنی و به دلیل قوت آثار پذیرفته شود.
۲. آیا برای موضوع آثار محدودیت وجود دارد؟
پاسخ: خیر، محدودیت موضوعی وجود ندارد. البته بدیهی است که گاهی سرودن در موضوعات غیرکلیشهای، شاخص و نوآورانه میتواند در داوری تأثیر مثبت داشته باشد.
۳. آیا استفاده از برنامههای دوره برای برگزیدگان رایگان است؟
پاسخ: بله، عضویت در دوره و بهرهمندی از برنامههای دوره دوازدهم برای برگزیدگان الزامی و کاملاً رایگان خواهد بود و اعضا برای حضور در دورههای آموزشی آزاد نیز مشمول تخفیف خواهندشد.
۴. آیا کسانی که در دورههای قبل حضور داشتهاند میتوانند شرکت کنند؟
پاسخ: در صورتی که پیشتر عضو دوره بودهاید، امکان شرکت مجدد وجود ندارد. اما اگر فقط در فراخوانهای قبلی شرکت کردهاید و عضو نشدهاید، مانعی برای شرکت وجود ندارد.
۵. اگر تعداد اشعار ارسالی کمتر از ده باشد، آیا همچنان امکان قبولی وجود دارد؟
پاسخ: در صورت ارسال کمتر از ۱۰ اثر، از امتیاز داوطلب کاسته خواهد شد.
همچنین در صورت داشتن هرگونه سؤال، آیدی @office۴poem در تلگرام و بله قابل دسترسی است.
