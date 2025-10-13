به گزارش خبرگزاری مهر، «پنجره» سلسلهجلسات نقد و بررسی شعر امروز در خانه ادبیات بهار آغاز به کار کرد.
جلسات «پنجره» جدیدترین برنامه ادبی خانه بهار است که هدف آن نگاه دوباره به مجموعهشعرهای منتشرشده است. در هر یک از این جلسات، یکی از مجموعهشعرهای منتشرشده برای خوانش و بررسی انتخاب شده و با حضور شاعر اثر و تنی چند از منتقدان ادبی، درباره آن صحبت میشود.
در اولین نشست از جلسات پنجره، کتاب «دلجویی» سروده مصطفی تبریزی مورد بررسی قرار میگیرد. در این نشست سیدوحید سمنانی، مبین اردستانی، سیدعلی لواسانی، علیرضا نورعلیپور، علیرضا میرزایی و شاعر اثر حضور دارند.
برنامه مورد اشاره روز سهشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ در خانه بهار به نشانی خیابان طالقانی، خیابان ملکالشعرا بهار، بنبست گوهر، پلاک ۴، خانه ادبیات بهار برگزار میشود.
نظر شما