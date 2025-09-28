فراخوان سومین جایزه ملی «حسین منزوی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان سومین دوسالانه جایزه ملی «حسین منزوی» منتشر شد.
بخشهای اصلی این جایزه «مجموعهغزل» و «تکاثر» و بخش ویژه آن «ترانه» میباشد. همچنین آثار شاعران در دو زبان فارسی و زبان ترکی داوری میشوند.
طبق فراخوان این جایزه، در بخش «مجموعهغزل» تنها آثار چاپشده در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بررسی میشوند، در بخش «تکاثر» هر شرکت کننده باید ۵ غزل (نه بیشتر و نه کمتر) ارسال کند و در بخش «ترانه» نیز، ترانهسرایان باید ۵ اثر (نه بیشتر و نه کمتر) به دبیرخانه این جایزه ارسال کنند.
شرکت در همه بخشها بلامانع و موضوع آزاد است و هیچ محدودیت سنی برای شرکتکنندگان وجود ندارد.
شاعران میتوانند آثار خود را تا ۱۵ بهمن ۱۴۰۴، به سایت این دبیرخانه به نشانی نشانی www.festivalzanjan.ir ارسال کنند. اختتامیه این برنامه در روزهای ۱۹ و ۲۰ آذر ۱۴۰۴ برگزار میشود.
