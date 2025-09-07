مخالف برگزاری کنسرت در خراسان شمالی در چارچوب قانون نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام هادی رحیمی صبح یک‌شنبه در نشست خبری ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان شمالی که در سالن جلسات این مجموعه برگزار شد، با بیان اینکه در برگزاری کنسرت‌ها سواستفاده صورت می‌گیرد، ادامه داد: با نشاط اجتماعی و امید آفرینی در جامعه مخالف نیستیم ولی برگزاری کنسرت باید در چارچوب قانون صورت گیرد.

دبیر ستاد امر به معروف خراسان شمالی با اشاره به اصل نظم و ضرورت توجه در همه امور اظهار کرد: سامانه ارزیابی ویژه‌ای طراحی شده که شامل ۷۲ برنامه فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی، رسانه‌ای و اداری است و دستگاه‌ها بر اساس این شاخص‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: دوره امر به معروف و نهی از منکر در سامانه طراحی و بصورت مجازی غیر برخط پیگیری می‌شود.

رحیمی با بیان اینکه دشمن در حال تغییر فرهنگ است گفت: یکی از مشکلات در جامعه تغییر فرهنگ است که در بخش حجاب به برهنگی رسیده که اگر در این حوزه به جدیت ورود پیدا نکنیم فرهنگ جوامع تغییر می‌کند.

وی عنوان کرد: باید در این حوزه ورود کنیم زیرا موضوع زیست عفیفانه موضوع مهمی است و سامان دهی حجاب و عفاف وظیفه دولت است.

حجت‌الاسلام رحیمی اصل عدالت را یکی از محوری‌ترین برنامه‌های ستاد دانست و گفت: عدالت در آموزش و فرهنگ‌سازی اجتماعی از اولویت‌های ماست؛ چرا که آنچه انسان را به خدا نزدیک می‌کند عدالت است و باید در حوزه گفتار و نوشتار نیز عدالت رعایت شود و این موضوع با ایمان و اخلاق گره خورده است.