به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسمزاده شهردار اصفهان عصر جمعه در ویدئویی که در محل زایندهرود ضبط شده است، اعلام کرد: قرار بود در ماه ربیعالاول، پس از ایام محرم و صفر و فشارهای ناشی از جنگ ۱۲ روزه، جشنی بزرگ در بستر زایندهرود برگزار شود تا ضمن ایجاد فضایی شاد، به مطالبه مردم برای احیای جریان دائمی این رودخانه توجه شود. با این حال، پس از ابراز نگرانی برخی از فعالان محیط زیست مبنی بر اینکه این اقدام ممکن است به معنای پذیرش خشکی زایندهرود تلقی شود، تصمیم به تغییر مکان برنامه گرفته شد.
قاسمزاده با اشاره به بررسیهای میدانی خود در محل، تأکید کرد: علیرغم اینکه نیت ما از برگزاری کنسرت، انعکاس صدای زایندهرود و مطالبه احیای آن بود به احترام کنشگران محیط زیستی و افرادی که دغدغه زایندهرود را دارند، محل برگزاری برنامه از بستر رودخانه به سنگفرشهای پارک مجاور منتقل خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد: برگزاری برنامههای تفریحی به ایجاد انسجام ملی و لحظات شاد برای شهروندان کمک کند.
به گزارش مهر، این تصمیم پس از بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای مردمنهاد منابع طبیعی و محیط زیست استان اصفهان اعلام شد که نسبت به برگزاری برنامههای تفریحی در بستر خشک زایندهرود ابراز نگرانی کرده بودند.
این شورا در بیانیه خود تأکید کرد که چنین اقداماتی میتواند به عادیسازی بحران خشکی زایندهرود منجر شده و افکار عمومی را از پیگیری احیای این شریان حیاتی منحرف کند.
تشکلهای محیط زیستی ضمن غیرمنطقی و غیرقابل قبول خواندن هرگونه دخل و تصرف در بستر رودخانه، خواستار تغییر مکان برنامه به حاشیه زایندهرود و اولویتدهی به احیای جریان دائمی آب در این رودخانه شدند.
این تشکلها همچنین از مسئولان ارشد استان، از جمله استاندار، رئیس شورای شهر، شهردار، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل حفاظت محیط زیست و مدیرعامل شرکت آب منطقهای اصفهان، درخواست کردند که با تمرکز بر احیای زایندهرود، از اقداماتی که به عادیسازی وضعیت بحرانی این رودخانه منجر میشود، جلوگیری کنند.
