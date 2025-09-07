پلیس کرمان به فعالیت ۱۸ دستگاه ماینر پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن خالقی، اظهار داشت: در راستای مقابله با پدیده شوم قاچاق و جمع آوری دستگاههای ارز رمز دیجیتال غیر مجاز در سطح استان کرمان، با اقدامات مأموران این پلیس و همکاری کارشناسان اداره برق ۱۸ دستگاه ماینر فعال در یک کارگاه شهرک صنعتی جمع آوری شد.
وی افزود: در این خصوص یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.
خالقی، تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش این دستگاههای پرمصرف برق ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده که شناسایی مکانهای راه اندازی این دستگاهها و جمع آوری آنها با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد و شهروندان نیز میتوانند گزارشات خود را از طریق سامانه ۰۹۶۳۰۰ به پلیس امنیت اقتصادی اعلام کنند.
نظر شما