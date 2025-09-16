  1. استانها
  2. گلستان
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۲۸

کشف ۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در کردکوی

کردکوی- فرمانده انتظامی کردکوی از کشف چهار دستگاه ماینر غیرمجاز در کردکوی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدفرزبود اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یکی از روستاهای کردکوی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی گفت: مأموران پلیس آگاهی به اتفاق عوامل اداره برق پس از هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام و تعداد چهار دستگاه ماینر غیر مجاز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی کردکوی با بیان اینکه ارزش دستگاه‌های کشف شده از سوی کارشناسان مربوطه یک میلیارد و دویست میلیون ریال تقریبی برآورد شده است، گفت: برای کمک به اقتصاد، آرامش و خصوصاً امنیت جامعه، در صورت اطلاع از این گونه موارد مراتب را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

