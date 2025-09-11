مرجان قندی گزارشگر باسابقه رادیو سلامت با ۱۹ سال فعالیت در عرصه گزارشگری و ۲۴ سال تجربه خبرنگاری، از تجربه های کار خود به خبرنگار مهر گفت: ۱۹ سال است که در حوزه گزارشگری رادیو فعالیت می‌کنم و پیش از آن ۲۴ سال تجربه خبرنگاری داشته ام. شروع کارم به دوران دانشجویی در رشته پیراپزشکی بازمی‌گردد. همان زمان یک دوره خبرنگاری گذراندم و به وزارت بهداشت راه پیدا کردم. در حوزه روابط عمومی و اخبار کار می‌کردم و با مجلاتی چون سلام همکار و پیام سلامت همکاری داشتم. بعد از تعطیلی آن مجلات، در آزمون صدا شرکت کردم، صدایم تأیید شد و همکاری با رادیو را از همان‌جا آغاز کردم.

وی با بیان اینکه گزارشگری حرفه‌ای سخت اما دل‌چسب است، اضافه کرد: گزارشگری فقط ضبط صدا یا طرح چند پرسش نیست. باید توانایی ارتباط گرفتن با مسئولان را داشته باشید و هم‌زمان بتوانید مردم را ترغیب کنید که بی‌پرده با شما صحبت کنند. این کار، ارتباط انسانی، درک درست موقعیت‌ها و جسارت در مواجهه با چالش‌ها را می‌خواهد.

قندی با اشاره به خاطره ای از روزهای کرونا عنوان کرد: در طول این سال‌ها گاه بارها با شرایط سخت روبه‌رو شده ام اما هیچ‌یک باعث نشد عشق و علاقه ام به این حرفه کم‌رنگ شود. یکی از دشوارترین دوران کاری‌ام ایام کرونا بود. برای تهیه گزارش مرتب به بیمارستان‌ها می‌رفتم و عملا در معرض خطر جدی ابتلا قرار داشتم. در سال دوم گزارشگری‌ام، برای تهیه گزارشی به بخش مراقبت‌های ویژه سه بیمارستان مختلف رفتم. بعد از آن دچار آبسه حلق شدم و نزدیک بود کارم به جراحی بکشد. یک ماه و نیم تحت درمان بودم تا دارودرمانی اثر کرد و از جراحی نجات یافتم.

وی با اشاره به علاقه‌اش به این شغل اظهار کرد: با همه اینها گزارشگری رادیو برای من تنها یک شغل نیست؛ بخشی از زندگی من است. در این مسیر همیشه چیزی برای یاد گرفتن وجود دارد، چیزی برای تجربه کردن و البته فرصتی برای خدمت به مردم. این حرفه هر روز چالش تازه‌ای دارد و همین چالش‌هاست که آن را دل‌چسب و ارزشمند می‌کند.

این گزارشگر در پایان تصریح کرد: گزارشگری بیش از هر چیز، رسالتی انسانی است؛ مسئولیتی که فرد را وادار می‌کند از دایره راحتی خود بیرون بیاید و در دل موقعیت‌های دشوار، صدای مردم را به گوش دیگران برساند. وقتی پای درد دل یک بیمار یا خانواده‌ای گرفتار می‌نشینید، یا وقتی از زبان یک مسئول پاسخ و راه‌حلی می‌گیرید، می‌فهمید که گزارشگری فقط حرفه رسانه‌ای نیست، بلکه پلی میان مردم و تصمیم‌سازان است.