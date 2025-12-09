غیرحضوری شدن مدارس ابتدایی استان کرمانشاه در روز چهارشنبه ۱۹ آذر

علیرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش کارشناسی کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، بانوان و خانواده و موافقت استاندار کرمانشاه اظهار داشت: با توجه به افزایش موارد ابتلاء به بیماری آنفولانزا در میان کودکان و به‌منظور حفظ سلامت این قشر آسیب‌پذیر، مهدهای کودک، پیش‌دبستانی و مدارس مقطع ابتدایی در سراسر استان کرمانشاه در دو نوبت صبح و بعدازظهر روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه تعطیل خواهد بود و فرآیند آموزش در این مراکز به‌صورت غیرحضوری پیگیری می‌شود.

وی افزود: این تصمیم در راستای پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری و صیانت از سلامت عمومی اتخاذ شده و تلاش شده است با ایجاد وقفه کوتاه در آموزش حضوری کودکان، زنجیره انتقال بیماری آنفولانزا به‌طور مؤثر قطع شود.

علیرضا حیدری تصریح کرد: فعالیت آموزشی سایر مقاطع تحصیلی مدارس و همچنین دانشگاه‌های استان در روز چهارشنبه بدون هیچ‌گونه تغییری و به‌صورت عادی برقرار است و تنها مهدهای کودک، پیش‌دبستانی و مقطع ابتدایی مشمول این تعطیلی خواهند بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی در کنترل بیماری‌های واگیردار بیان کرد: انتظار می‌رود تمامی شهروندان استان همچنان توصیه‌های بهداشتی را به‌طور جدی رعایت کنند و استفاده از ماسک در فضاهای عمومی، شست‌وشوی مرتب دست‌ها و پرهیز از حضور غیرضروری در تجمعات را در دستور کار قرار دهند تا روند کنترل بیماری آنفولانزا با موفقیت همراه باشد.

وی ادامه داد: مادران شاغلی که دارای فرزند در مقطع مهد کودک و پیش‌دبستانی هستند، می‌توانند در روز چهارشنبه ۱۹ آذر از امکان دورکاری استفاده کنند و همچنین مادران شاغل دارای فرزند در مقطع ابتدایی نیز با موافقت مدیر مربوطه قادر خواهند بود فعالیت‌های کاری خود را به‌صورت دورکاری انجام دهند تا امکان مراقبت بهتر از فرزندان فراهم شود.