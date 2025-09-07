  1. اقتصاد
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۲۱

توزیع ۱.۱ میلیون تن کود یارانه‌ای طی پنج‌ماهه امسال

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: از ابتدای سال‌جاری تاکنون نزدیک به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن انواع کودهای فسفات، پتاس و ازت (اوره) تأمین و میان کشاورزان در سراسر کشور توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با اشاره به توقف تحویل کود اوره توسط شرکت‌های پتروشیمی طی خرداد و تیر ماه امسال اظهار کرد: شرکت‌های پتروشیمی از ابتدای خرداد ماه و با استناد به مصوبه مورخ ۳ مرداد ۱۴۰۳ هیأت وزیران، درخواست افزایش قیمت فروش کود اوره تحویلی به بخش کشاورزی را به میزان ۱۰۰ درصد داشتند که وزارت جهاد کشاورزی بنا به دلایل فنی، اقتصادی، اجتماعی و قانونی با این میزان افزایش مخالفت کرد.

وی ادامه داد: به علت موافقت نکردن وزارت متبوع با افزایش صددرصدی قیمت فروش کود اوره، شرکت‌های پتروشیمی اوره‌ساز نیز، فرایند تحویل کود اوره را متوقف کردند، از این رو تعیین قیمت کود اوره در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی و در نهایت تعیین تکلیف شد.

رسولی تصریح کرد: در نهایت با مصوبه دولت مقرر شد که هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی کود اوره با قیمت ۶۸۸ هزار تومان در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: با وجود تغییر قیمت کود اوره طی روزهای اخیر، همچنان بیش از ۵۰ درصد از قیمت تمام شده این نهاده استراتژیک، با عنوان یارانه از سوی دولت تأمین و پرداخت می‌شود و سهم کشاورزان از قیمت تمام شده آن کمتر از ۵۰ درصد است.

وی یادآور شد: پس از ابلاغ قیمت جدید کود اوره در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ از سوی دبیرخانه هیأت دولت، فرایند حمل و توزیع کود اوره بلافاصله با حداکثر ظرفیت آغاز و طی مدت کوتاه کمتر از یک‌ماه اخیر، بیش از ۲۰۰ هزار تن کود اوره حمل و تحویل استان‌ها برای توزیع شد.

رسولی در پایان تاکید کرد: با ذخیره کافی و مناسب کودهای کشاورزی به استقبال کشت پاییزه می‌رویم و کشاورزان هیچ‌گونه نگرانی در تأمین کودهای پایه نداشته باشند.

