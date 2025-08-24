به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، فردا دوشنبه سوم شهریور ۱۴۰۴ ثبت سفارشات سموم آغاز می‌شود.

ثبت سفارشات جدید سموم دفع آفات نباتی برای ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۴ است و پایان دوره برای این اقلام انتهای سال اعلام شده است.

امسال واردات مواد اولیه کودهای شیمیایی کاهش بسیاری داشت و این امر در کنار خشکسالی و کاهش بارش بر عملکرد مزارع محصولات کشاورزی تأثیرگذار بود.

در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ در بیشتر محصولات کشت شده شاهد کاهش ۳۰ درصدی تیراژ تولید بودیم. برای تولید بهره‌ور در کنار آبیاری با شیوه‌های نوین نیاز است تا برای پیشبرد اهداف کیفی محصولات از کودها و سموم مناسب و کم خطر استفاده شود.

بنا بر گفته تولیدکنندگان سموم و آفت کش‌های کشور حدود ۶۰ درصد سموم تولید داخل کم خطر، ۲۲ درصد در سطح متوسط به لحاظ مخاطرات و ۱۸ درصد پرخطر هستند که بخشی از آنها امسال با انواع جدیدتر به استانداردهای ضروری نزدیک شده‌اند.