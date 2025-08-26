به گزارش خبرنگار مهر، سلامت جامعه وابسته به سلامت مواد غذایی است که افراد روزانه به مصرف میرسانند. این محصولات گیاهی و حیوانی، انرژی روزانه افراد را تأمین کرده و اگر از سلامت و کیفیت تعریف شده بهداشتی لازم برخوردار نباشند، هزینههایی دوچندان برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.
وجود باقی مانده سموم و کودهای شیمیایی، آنتیبیوتیکها، فلزات سنگین و… همه از مواردی است که با خوردن فرآوردههای گیاهی و حیوانی وارد بدن انسان میشود. مصرف طولانی مدت آن تهدید جدی برای سلامت عمومی بوده و نیز هزینههای بسیاری در بخش بهداشت به همراه خواهد داشت؛ ضمن این که افراد به ظاهر سالم اما بیمار، در فعالیت روزانه دچار مشکل شده و در نهایت در مدیریت بخش خود، نمیتوانند بهرهوری لازم را داشته باشند.
رئیس سازمان دامپزشکی بیش از یک سال است که عهده دار این سمت بوده و یکی از برنامههای خود را تأمین سلامت فرآوردههای دامی و کاهش باقی مانده آنتیبیوتیک و سایر داروها در محصولات دامی و طیور اعلام کرده است؛ موضوعی که با سلامت مردم ارتباط مستقیم دارد.
علیرضا رفیعی پور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت رصد سلامت و کیفیت محصولات حیوانی، اظهار کرد: سازمان دامپزشکی وظیفه دارد در طول زنجیره تولید یعنی از قبل تولید، حین تولید و پس از تولید با نظارتهای بهداشتی که در دامداریها، مرغداریها، آبزیپروریها و زنبورداریها دارد، به دنبال تأمین سلامت محصولات فرآوری شده از آنها است.
وی افزود: نظارت بر فرآوردههای تولیدی این موجودات که قرار است فرآورده خام دامی از آنها داشته باشیم و بنا بر تاکید بهداشت غذایی باید عاری از آنتیبیوتیک، فلزات سنگین، سموم و سایر آلایندهها باشند، همیشه مورد رصد کارشناسان ما قبل از تولید یعنی از خوراک آنها آغاز میشود.
وی تصریح کرد: این خوراک تحت نظارتهای دامپزشکی به صورت منظم نمونه برداری شده و این نمونهها در آزمایشگاههای مرجع دامپزشکی تست و آزمایش میشوند. اگر این نهادهای دامی که ذرت، سویا و دیگر اقلام هستند و البته مکملها، عاری از آلایندهها باشند اجازه توزیع دارند.
این مسئول دولتی تاکید کرد: مصرف دام، طیور، آبزیان و زنبور عسل کشور از این خوراک که سلامت، بهداشت و کیفیت آنها تأیید شده است، انجام میشود که در نهایت شیر، گوشت، تخم مرغ، عسل، ماهی، مرغ و… تولید و به مصرف افراد جامعه میرسد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در سازمان دامپزشکی با بیان این که پس از تولید، مجدد نمونه برداری و در آزمایشگاههای دامپزشکی تستهای لازم انجام میشود، گفت: این آزمایش دوباره برای اطمینان از عاری بودن محصولات دامی از هر نوع آلایندهای مثل آلودگیهای دارویی اعم از آنتیبیوتیک و سایر سموم، فلزات سنگین و… است. در نهایت پس از تأیید سلامت، این فرآوردههای خام در اختیار مردم قرار میگیرد.
وی تاکید کرد: محصولات هنگامی که گواهی سلامت و کیفیت بهداشتی دامپزشکی را کسب کردند امکان عرضه در فروشگاهها و مراکز عرضه مواد پروتئینی را پیدا میکنند.
صادرات محصولات دامی به کشورهای مختلف
رفیعی پور با اشاره به آمار تولید فرآوردههای خام دامی کشور، ادامه داد: سالانه ۱۸ میلیون تن فرآورده خام دامی در کشور تولید میشود که بین ۴ تا ۵ میلیون تن آن به کشورهای مختلف صادر میشود.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور درباره این محصولات، گفت: در حال حاضر تخم مرغ در کشور مازاد نیاز تولید میشود. این محصول یکی از کالاهای صادراتی بخش کشاورزی به ۱۱ کشور جهان است. عسل هم از دیگر محصولات غیرنفتی است که بیش از نیاز بازار در کشور تولید و به کشورهای مختلف دنیا صادر میشود. همین طور شیر تولیدی تبدیل به حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ نوع محصول لبنی شده که در بازارهای همسایه سهمی را به خود اختصاص داده است.
نظر شما