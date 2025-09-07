به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا طلایی، عصر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در سال‌های گذشته سازمان جهاد کشاورزی نقشی در خرید برنج نداشت، اما امسال وزیر جهاد کشاورزی دستور داده‌اند که شبکه تعاون روستایی بدون استفاده از منابع دولتی و با سرمایه‌گذاری خود وارد بازار خرید برنج شود. این اقدام به منظور تنظیم بازار و تأمین نیازهای روستاییان و مصرف‌کنندگان در سراسر کشور صورت می‌گیرد.



وی افزود: در حال حاضر خرید برنج در استان گلستان آغاز شده و در سه استان شمالی دیگر نیز این روند ادامه خواهد یافت. طبق پیش‌بینی‌ها، تولید برنج در سال جاری حدود ۲۷۰ هزار تن خواهد بود و تلاش داریم تمامی این محصول در داخل استان‌ها فرآوری شود.



طلایی در ادامه به فرآوری دانه‌های روغنی و سایر محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: تمامی محصولات دانه‌های روغنی در کارخانجات داخلی استان و با همکاری صنایع روغن کشی فرآوری شده است. در حوزه محصولات دیگر مانند سیب‌زمینی و میوه‌ها نیز برنامه‌هایی برای ایجاد صنایع تبدیلی مناسب در استان‌ها در نظر گرفته شده است.



وی همچنین از درخواست معاونت جهاد کشاورزی برای تخصیص منابع به شبکه تعاون روستایی شهرستان‌ها و ایجاد امکاناتی همچون خط سورتینگ برای میوه و مرکبات خبر داد و افزود: شهرستان کردکوی دارای ۱۶ تعاونی روستایی کشاورزی است که به عنوان تعاونی‌های موفق در سطح استان و کشور معرفی شده‌اند. ما به دنبال تقویت این تعاونی‌ها و هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت افزایش تولید داخلی هستیم.



طلایی تأکید کرد: توسعه تعاونی‌های روستایی می‌تواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت کشاورزی کشور و افزایش تولیدات داخلی ایفا کند.