مصوبه پرداخت تسهیلات تهیه و تدارک کودهای کشاورزی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصوبه هیئت وزیران در خصوص تکلیف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به پرداخت تسهیلات به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به منظور تهیه و تدارک نهاده‌های کشاورزی و تأمین کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی، توسط محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

این مصوبه که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده، بانک مرکزی را موظف کرده است تا پس از تصویب ارکان قانونی ذی‌ربط، مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از طریق بانک‌های عامل در اختیار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرار دهد. این تسهیلات به منظور تهیه و تدارک نهاده‌های کشاورزی و تأمین کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی با نرخ مصوب هیأت عالی بانک مرکزی خواهد بود.

بر اساس این مصوبه، سازمان برنامه و بودجه کشور بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را در قالب بند (ش) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و آئین‌نامه اجرایی آن تضمین می‌کند. با این حال، این تضمین نافی وظایف بانک‌ها برای وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات نیست و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی موظف است نسبت به بازپرداخت به موقع تسهیلات در سررسید مقرر اقدام کند.

وزارت جهاد کشاورزی نیز موظف شده است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه توسعه تولید کودهای شیمیایی (فسفات، ازت و پتاس) را تا پایان سال ۱۴۰۴ به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند.

همچنین، وزارت جهاد کشاورزی (شرکت خدمات حمایتی کشاورزی) موظف است گزارش عملکرد این مصوبه را به صورت فصلی به دولت ارائه کند. بر اساس این مصوبه، هرگونه تعهدی خارج از سقف موضوع این مصوبه از محل مربوط توسط وزارت جهاد کشاورزی (شرکت خدمات حمایتی کشاورزی) ممنوع است.