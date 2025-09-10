جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره کازان به «آپاترید» رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «آپاترید» به کارگردانی محمدحسین حسینی و تهیه‌کنندگی محمد گودرزی، محصول باشگاه فیلم سوره و باشگاه فیلم رویاد، جایزه بهترین فیلم کوتاه از بیست‌ و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مسلمانان «آلتین مینبار» (Kazan International Festival of Muslim Cinema) شهر کازان روسیه را از آن خود کرد.

این رویداد که از سال ۲۰۰۵ میلادی بنیان‌گذاری شده است، هر ساله با هدف معرفی سینمای کشورهای اسلامی و آسیایی، ترویج ارزش‌های فرهنگی و انسانی و ارتقای گفت‌وگوی بین‌فرهنگی میان ملت‌ها شکل می‌گیرد و یکی از معتبرترین جشنواره‌ها در حوزه سینمای مسلمانان به شمار می‌آید.

بیست‌ و یکمین دوره جشنواره فیلم کازان از ۵ تا ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵ برابر با ۱۴ تا ۱۹ شهریور در جمهوری تاتارستان روسیه برگزار شد.

فیلم کوتاه «آپاترید» در ژانر ملودرام و اجتماعی ساخته شده و علی باقری، فاطمه میرزایی، عالم صبور در این اثر به ایفای نقش پرداخته‌اند.

پخش بین‌الملل «آپاترید»، برعهده مرکز بین‌الملل سوره است.