اعلام اسامی نهایی منتخبان سی‌ و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، در مرحله پایانی سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران، در مجموع ۱۵۴ هنرجو به مرحله نهایی راه پیدا کردند که از این تعداد ۸۵ نفر خانم و ۶۹ نفر آقا هستند.
در میان رشتههای هنری، بیشترین تعداد راهیافتگان به ترتیب مربوط به رشتههای نقاشی با ۲۲ نفر، طراحی با ۲۰ نفر و عکاسی با ۱۸ نفر است. پس از آن رشتههای گرافیک و تصویرسازی هر کدام با ۱۶ نفر، خوشنویسی با ۱۴ نفر، مجسمه و نگارگری هر کدام با ۱۲ نفر، هنر سرامیک با ۹ نفر، کاریکاتور با ۸ نفر و رسانههای هنری جدید با ۷ نفر حضور دارند.
از منظر پراکندگی جغرافیایی، استان تهران با ۲۹ هنرجو بیشترین تعداد منتخبان را دارد. استانهای اصفهان و خراسان رضوی هر کدام با ۱۶ نفر در رتبه بعدی قرار گرفتند. همچنین استانهای البرز با ۱۲ نفر، فارس با ۱۰ نفر و اردبیل با ۸ نفر در جمع استانهای برتر از نظر تعداد پذیرفتهشدگان هستند.
در این دوره، برخی استانها مانند لرستان، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه و هرمزگان نمایندهای در مرحله نهایی نداشتند.
فهرست کامل منتخبان سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران را میتوانید از اینجا در سایت جشنواره مشاهده کنید.
سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان از ۳۱ شهریور تا ۴ مهر با لوگو و طراحی جدید در تهران برگزار میشود.
