  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۶

اعلام اسامی نهایی منتخبان سی‌ و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان

اعلام اسامی نهایی منتخبان سی‌ و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان

اسامی نهایی راه‌یافتگان به مرحله پایانی سی‌ و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مرحله پایانی سی‌ و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران، در مجموع ۱۵۴ هنرجو به مرحله نهایی راه پیدا کردند که از این تعداد ۸۵ نفر خانم و ۶۹ نفر آقا هستند.

در میان رشته‌های هنری، بیشترین تعداد راه‌یافتگان به ترتیب مربوط به رشته‌های نقاشی با ۲۲ نفر، طراحی با ۲۰ نفر و عکاسی با ۱۸ نفر است. پس از آن رشته‌های گرافیک و تصویرسازی هر کدام با ۱۶ نفر، خوشنویسی با ۱۴ نفر، مجسمه و نگارگری هر کدام با ۱۲ نفر، هنر سرامیک با ۹ نفر، کاریکاتور با ۸ نفر و رسانه‌های هنری جدید با ۷ نفر حضور دارند.

از منظر پراکندگی جغرافیایی، استان تهران با ۲۹ هنرجو بیشترین تعداد منتخبان را دارد. استان‌های اصفهان و خراسان رضوی هر کدام با ۱۶ نفر در رتبه بعدی قرار گرفتند. همچنین استان‌های البرز با ۱۲ نفر، فارس با ۱۰ نفر و اردبیل با ۸ نفر در جمع استان‌های برتر از نظر تعداد پذیرفته‌شدگان هستند.

در این دوره، برخی استان‌ها مانند لرستان، چهارمحال‌ و بختیاری، کرمانشاه و هرمزگان نماینده‌ای در مرحله نهایی نداشتند.

فهرست کامل منتخبان سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران را می‌توانید از اینجا در سایت جشنواره مشاهده کنید.

سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان از ۳۱ شهریور تا ۴ مهر با لوگو و طراحی جدید در تهران برگزار می‌شود.

کد خبر 6583444
آزاده فضلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها