افتتاح جشنواره هنرهای تجسمی جوانان در دانشگاه هنر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران، بر اساس اعلام ستاد جشنواره، هنرهای تجسمی جوانان ایران راه‌یافتگان به جشنواره از ٣١ شهریور تا ۴ مهر در دانشگاه هنر برای رقابت در این رویداد حاضر می‌شوند.

بهشید حسینی رئیس دانشگاه هنر با اعلام موافقت و همکاری با جشنواره هنرهای تجسمی جوانان توضیح داد: جوانان ما بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نیازمند فضایی پرنشاط در هنر هستند و در روزهای اول سال تحصیلی این جشنواره قطعاً به نشاط و شادی جوانان کمک می‌کند. برگزاری جشنواره در دانشگاه هنر به نوعی پاسخ به نیازهای جوانان هنرمند است.

در سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران ١۵۴ هنرجوی جوان از ١٨ تا ٢۵ سال از استان‌های کشور به تهران می‌آیند و در روزهای ٣١ شهریور تا ۴ مهر در کارگاه‌های تخصصی در ١١ رشته طراحی، نقاشی، عکاسی، خوشنویسی، نگارگری، کاریکاتور، سرامیک هنری، مجسمه، رسانه‌های هنری جدید، تصویرسازی و گرافیک با همراهی استادان هنر، آثارشان را برای جشنواره هنرهای تجسمی جوانان خلق می‌کنند.