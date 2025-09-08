به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی هاشمی، صبح دوشنبه در نشست شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول استان کرمان گفت: بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) مکلف اند حسب مورد در خصوص اراضی و مستحدثات داخل در محدوده طرح هادی روستاها و اراضی زراعی و باغ‌های خارج از محدوده قانونی شهرها، ضمن شناسایی متصرفان املاک مذکور، نسبت به تهیه نقشه دارای مختصات جغرافیایی (یو.تی. ام) اقدام نموده و پس از استعلام از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان ملی زمین و مسکن مبنی بر عدم تداخل محدوده مورد تصرف با اراضی عمومی، از جمله اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی مستحدث و موات، مراتب را جهت صدور سند مالکیت به سازمان اعلام کنند.

وی افزود: سازمان موظف است نقشه‌های مذکور را در هر پلاک اصلی منضم به اسامی متصرفین قانونی قطعات شناسایی شده، جهت اطلاع مردم در سامانه موضوع این ماده، درج و نیز در محل الصاق نماید.

وی ادامه داد: درصورتی که اشخاص ذی‌نفع، به نقشه مذکور یا متصرفان اعلام شده اعتراض داشته باشند باید ظرف شش ماه از تاریخ بارگذاری، اعتراض خود را در سامانه ثبت نمایند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با بیان اینکه معترض مکلف است ظرف یک‌ماه از تاریخ ثبت اعتراض، دادخواست خود را به دادگاه صالح تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را در سامانه درج نماید گفت: در این صورت صدور سند مالکیت، موکول به حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست را ارائه نکند، اداره ثبت محل، مکلف به صدور سند مالکیت برای متصرف قانونی است.

هاشمی، خاطرنشان کرد: اقدامات لازم در راستای اجرای این تبصره در استان کرمان از سوی سازمان‌های مربوطه در دست انجام است.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با اشاره به این مطلب که در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول روندهای ثبتی کوتاه شده است، عنوان کرد: تاکنون ۱۳۰ هزار سند مالکیت روستایی در استان کرمان صادر شده که قریب یک سوم روستاهای استان را شامل می‌شود و براساس پیش بینی‌های انجام شده، تا پنج سال آینده باید ۲۰۰ هزار سند در این حوزه صادر شد.

هاشمی، به اجرای شیوه نامه ارجاع به کارشناسی نیز اشاره و افزود: در این رابطه آموزش‌های لازم انجام شده و در شهرستان‌های جیرفت، سیرجان و رفسنجان، کار ارجاع به کارشناسان رسمی دادگستری در دست انجام است.

وی یادآور شد: سنددار کردن تمامی اراضی ملی در شمال استان کرمان تقریباً به پایان رسیده و در جنوب استان کرمان نیز ۵۸ هزار سند باقی مانده است که باید به سرعت پیگیری و صادر شوند.

فرمانده قرارگاه حدنگاری شهید سلیمانی در ادامه با اشاره به این مطلب که پالایش و ارسال اطلاعات املاک دولتی از سوی اداره کل امور مالیاتی استان به ثبت اسناد واملاک انجام شده است، یادآور شد: در مواردی که اختلافاتی بین گزارش ارائه شده از سوی اداره کل امور مالیاتی و سازمان مربوطه وجود داشته، مراتب به سازمان یاد شده اعلام گردیده تا نسبت به حل این موارد پیگیری شود.

هاشمی، پرهیز از حرکت‌های جزیره‌ای مشاورین املاک در شهرستان‌ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: دو هزار و ۶۶ مشاور املاک در استان کرمان فعالیت دارند که ۹۷ درصد این واحدها به سامانه کاتب متصل شده‌اند.

وی یادآور شد: اقدامات رسانه‌ای به منظور اطلاع رسانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان کرمان با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما و رسانه‌ها انجام شده است.